Da aposta em temáticas lúdicas até a adoção de ações sociais, empresas buscam inovação

O número de novas empresas no Brasil não para de crescer. Segundo levantamento do Sebrae, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ) da Receita Federal, mais de 4,15 milhões de pequenos negócios foram abertos em 2024. Em um mercado cada vez mais competitivo, empresas buscam aliar criatividade e rentabilidade. A inovação pode se manifestar de diversas formas, como nas novas abordagens de bem-estar da primeira academia com conceito "pé na areia"do Brasil, a 4Beach Gym, na proposta temática e lúdica da lanchonete Mundo Animal, ambientada com o tema de selva, ou no engajamento com causas sociais promovido pelo primeiro"CatCafé" de Salvador, o Café Gateiro.

“Inovar dentro do mundo dos negócios é usar a criatividade para melhorar serviços, produtos ou processos e poder, eventualmente, agregar valor a sua empresa”, define Tauan Reis, coordenador de Inovação e Tecnologia do Sebrae Bahia. Para isso, é necessário transformar ideias em ganhos reais, como destaca Tauan. “É preciso implementar processos pensando em como posso me diferenciar no mercado, como posso transformar a percepção de valor do meu produto e transformar isso em resultado para minha empresa”.

Entre as empresas que se destacam, a 4Beach Gyminova a partir da promoção de um novo conceito. Em fase de instalação em Salvador, a primeira academia de musculação com conceito“pé na areia” do Brasil une ambiente praiano, treino funcional e atividades cardiorrespiratórias. “Nossa primeira unidade foi inaugurada em São Paulo, em agosto de 2022, como a primeira academia pé na areia do Brasil. Queremos quebrar o padrão tradicional de academia oferecendo uma nova forma de treinar. Unimos o conceito de treinar com os pés na areia à metodologia inovadora do Sthanketrainer [treino desenvolvido pelo ultramaratonista e fundador da 4Beach Gym, Rogério Sthanke]. Nosso objetivo com a nova unidade em Salvador é expandir a marca, alcançar novos públicos e agregar valor à vida dos soteropolitanos através de uma experiência única de treino”, afirma Rogério Sthanke.

Outra inovação presente no mercado baiano é a franquia Mundo Animal, que possui unidades em Salvador e Vitória da Conquista. A lanchonete temática, original do Rio Grande do Sul, une o tema e personagens da selva com um cardápio atrativo para toda a família. "A Mundo Animal Lanchonete Temática combina gastronomia e entretenimento, comum cardápio atrativo e o show diário do nosso mascote, Leonel. A ideia do tema'Mundo Animal' surgiu em um bate-papo entre amigos e se encaixou perfeitamente com a decoração rústica e o cardápio inspirado em animais. A temática da selva atrai todos os públicos, pois, em um mercado competitivo, só boa comida não é suficiente. O tema dá personalidade à marca, conectan do emocionalmente o cliente ao espaço. A ambientação, os personagens, os shows e o cardápio criativo transformam a experiência de comerem algo único, fidelizando e surpreendendo”, destaca Cleyson Sampaio, diretor de Marketing - Mundo Animal Unidade Salvador.

A Cafeteria Café Gateiro também se destaca pela criatividade, oferecendo o primeiro "Cat Café" de Salvador, um conceito que já existe há mais de 20 anos. O espaço permite que os clientes desfrutem de cafés e comidas enquanto interagem com gatos. Além disso, o café contribui para a adoção responsável de felinos. “Encontrei no Café Gateiro a oportunidade de ajudar os gatinhos de rua de Salvador através de um espaço em que eles morem temporariamente e as pessoas possam desfrutar de bons cafés Cleyson acredita que, ao combinar gastronomia e entretenimento, a Mundo Animal transforma “a experiência de comer em algo único” e comidas. Nosso propósito é aproximar os clientes do mundo felino, estimulando a adoção responsável e o respeito aos animais”, explica a proprietária Clarissa Rios.

Para além do sucesso do Café Gateiro, a fundadora também revela os desafios de apresentar um conceito novo ao público soteropolitano. "Enfrentamos muitos desafios nesses três anos de operação. Os maiores foram gerir um negócio pela primeira vez, formar uma equipe coesa e gerenciar o gatil. No entanto, a aceitação de um público apaixonado por gatos em Salvador superou nossas expectativas",conta Clarissa.

Os obstáculos são frequentes para empresas dispostas a inovar, mas são possíveis de serem enfrentados, como ressalta Tauan Reis.“Toda vez que você cria algo novo,há uma grande chance de não funcionar. A aceitação pode não ser como você imagina, a percepção de valor pode não ser como você espera. Por mais que você conheça seu cliente, que você tenha estudado, que você tenha tido tempo para maturar aquele produto ou aquele serviço, ainda assim você tem um risco grande de não acertar em cheio o que você imagina ser o melhor desempenho. Portanto, você deve estar aberto a possíveis erros e ter velocidade para realizar ajustes. Afinal, produtos inovadores sempre exigem momentos de melhoria, ajuste e evolução”.

