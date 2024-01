Datafolha: Apostas são mais frequentes entre jovens e homens | A TARDE

A pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 13, aponta que apostas online são mais frequentes entre jovens e homens. Segundo o estudo, 15% dos brasileiros dizem apostar ou já ter feito apostas esportivas online, as chamadas bets. Deste total, 30% têm de 16 a 24 anos.

Como mostra a pesquisa, no ciclo dos brasileiros que apostam, 7% dizem ter apostado, mas não apostam mais, e 8%, que continuam apostando.

O gasto médio mensal entre o total de pessoas que apostam é de R$ 263. Três em cada dez apostadores afirmam gastar mais de R$ 100 por mês, mostra o Datafolha. Cerca de 21% dos homens relatam ter apostado, e entre as mulheres, esse índice é de 9%. Metade dos apostadores também diz que perdeu mais dinheiro do que ganhou.

A pesquisa foi realizada em 5 de dezembro de 2023, com 2.004 entrevistas presenciais em 135 municípios, com pessoas de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima.

Durante o governo Lula (PT), foi aprovada uma nova lei que regulamenta apostas esportivas de quota fixa, as chamadas bets. A medida vai tributar empresas e apostadores e define regras para a exploração do serviço, além de determinar a partilha da arrecadação.