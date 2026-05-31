De acarajé a painéis de LED: a nova cara dos casamentos de alto padrão em Salvador

O mercado de casamentos no Brasil deve movimentar R$ 32 bilhões em 2026, segundo levantamento da Casar.com, plataforma de sites e listas de casamento do país, em parceria com a Assessoria VIP. A estimativa é de que cerca de 472 mil cerimônias sejam realizadas ao longo deste ano, com ticket médio de R$ 69 mil por festa. Em Salvador, o crescimento do setor tem fortalecido uma cadeia de empreendedores especializados em transformar celebrações em experiências personalizadas, sofisticadas e emocionalmente marcantes.

O cenário acompanha uma mudança no perfil dos casais, que hoje buscam mais autenticidade, identidade visual própria e conforto para convidados. A tendência também abriu espaço para novos formatos de negócios e impulsionou empresas locais que atuam em áreas como cerimonial, buffet, decoração, iluminação e entretenimento.

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O avanço do setor acompanha uma tendência nacional de valorização da chamada “economia da emoção”, conceito citado pelo CEO do Casar.com, Marcelo D’Alfonso. Segundo ele, os casais estão mais digitais, conscientes e exigentes, priorizando celebrações que tenham significado e representem seus estilos de vida.

A expectativa para os próximos anos é de que as cerimônias se tornem ainda mais personalizadas e sustentáveis, com maior procura por fornecedores alinhados a práticas éticas e ambientais. Ao mesmo tempo, a redução do número de convidados e o investimento mais alto em experiências e detalhes devem elevar o valor médio gasto por evento.

Há quase três décadas no segmento de eventos e há 15 anos dedicada exclusivamente ao mercado de casamentos, a assessora e cerimonialista Mônica Pitanga viu a atividade deixar de ser considerada um luxo para se tornar praticamente indispensável nas cerimônias atuais.

Segundo ela, o trabalho começou de maneira informal, quando ainda atuava em um buffet e fazia a ponte entre noivos e fornecedores diversos. Com o aumento da procura direta por seus serviços, decidiu abrir a própria empresa e hoje coordena uma equipe de 12 pessoas.

“Antigamente, os noivos se preocupavam só com a foto. Hoje, eles querem curtir a festa. O nosso papel é garantir que tudo funcione para que eles vivam aquele momento sem preocupação”, diz Mônica.

Ela conta que o comportamento do mercado mudou bastante após a pandemia. As cerimônias mais intimistas ganharam força naquele período, mas os grandes casamentos voltaram a crescer, especialmente os realizados em igrejas.

A profissional explica que os casais têm se organizado cada vez mais cedo. Muitos começam o planejamento entre um ano e meio e dois anos antes da data escolhida, especialmente para garantir datas concorridas e fornecedores disputados. Entre setembro e fevereiro, período considerado alta temporada do setor, a agenda costuma ficar lotada. "De sexta a domingo, realizo dois casamentos por dia", relata.

Custos da celebração

O custo também aumentou. De acordo com Mônica, até o ano passado o valor médio de um casamento girava em torno de R$ 1 mil por convidado. Hoje, já varia entre R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil por pessoa.

A gastronomia também se consolidou como um dos pilares das celebrações. Segundo o estudo do Casar.com, o buffet representa o maior peso no orçamento dos casais, correspondendo a 17,51% do custo total do evento.

Em Salvador, Perla e Helder Macieira, mãe e filho à frente do Perla Macieira Buffet, apostaram na valorização da culinária baiana para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. A empresa atua há 15 anos e começou realizando eventos corporativos e rodízios de pizza antes de migrar para o universo dos casamentos. A aposta na comida regional, inicialmente vista com desconfiança, acabou se transformando no principal diferencial do negócio.

“Diziam que não seria possível servir acarajé em casamento”, relembra Perla. “Mas sempre trabalhei com comida nordestina e baiana. Depois, meu filho trouxe referências da gastronomia internacional e conseguimos sofisticar ainda mais aquilo que já fazíamos.”

O resultado foi a consolidação da empresa no mercado de destination wedding, modalidade em que os noivos escolhem um destino específico para realizar a cerimônia. Segundo Perla, muitos baianos que vivem fora do estado optam por casar na Bahia justamente para proporcionar aos convidados uma experiência ligada à cultura e à gastronomia local.

A empresa ganhou destaque especialmente em Itacaré, destino bastante procurado por casais de alto poder aquisitivo. Atualmente, o buffet realiza eventos em diversas cidades brasileiras e até no exterior. O primeiro casamento internacional da empresa ocorreu no ano passado, em Dallas, nos Estados Unidos, para cerca de 50 convidados.

Hoje, o negócio emprega cerca de 90 colaboradores e realiza entre três e quatro casamentos por dia nos períodos de maior movimento, sendo dois ou três eventos mensais fora de Salvador. A demanda é tão intensa que a agenda disponível já começa apenas a partir de abril do próximo ano.

Tecnologia e imersão

Outra área que cresceu significativamente nos últimos anos foi a de tecnologia aplicada aos eventos. A busca por experiências imersivas, iluminação cênica e estruturas personalizadas transformou o setor audiovisual em peça estratégica dentro das cerimônias.

Sócia e diretora comercial da Reinel Produções, empresa especializada em som e iluminação para casamentos, Marcele Reinel afirma que os clientes estão cada vez mais interessados em criar festas únicas e sensoriais.

“Os casais querem viver e proporcionar uma experiência única. O palco, a pista de dança, a iluminação e os efeitos precisam refletir a personalidade deles”, explica.

Ela observa que o mercado deixou para trás os formatos padronizados e passou a investir em elementos tecnológicos e cenográficos mais elaborados. Segundo Marcele, a diferença entre um casamento e outros tipos de eventos está justamente no nível de exigência com os detalhes.

“É um momento que não se repete. Uma valsa acontece uma única vez, uma entrada especial não pode ser refeita. Por isso, a atenção precisa ser absoluta”, afirma.

A empresa realiza, em média, nove casamentos por mês. Setembro, outubro e novembro concentram a maior procura. Para um casamento em Salvador com iluminação cênica, palco, sonorização, painel de LED e DJ residente, o investimento inicial gira em torno de R$ 24 mil, podendo aumentar conforme as personalizações desejadas pelos noivos.