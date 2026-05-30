Gigante japonesa fecha fábrica de carros e afeta 1.500 funcionários

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Uma das fábricas mais simbólicas da indústria automobilística brasileira está prestes a encerrar suas atividades. A Toyota confirmou o fechamento definitivo da unidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, colocando fim a uma operação que funcionou por quase três décadas e marcou a trajetória do Corolla no país.

A produção de veículos na planta será encerrada em 30 de junho de 2026. A decisão ocorre após a conclusão da transferência da fabricação do sedã para o complexo industrial de Sorocaba, que passa a concentrar uma parcela ainda maior das operações da montadora japonesa no Brasil.

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Fim de uma era para o Corolla

Inaugurada em 1998, a fábrica de Indaiatuba ficou conhecida nacionalmente por ser a casa do Corolla, um dos modelos mais importantes da Toyota e um dos sedãs mais vendidos do mercado brasileiro.

Ao longo de quase 30 anos de funcionamento, a unidade ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos produzidos, consolidando-se como uma das operações mais relevantes da fabricante no país.

Embora o encerramento das atividades aconteça apenas em junho de 2026, o fechamento já havia sido anunciado pela empresa em março de 2024, quando a montadora divulgou seu novo ciclo de investimentos para o mercado brasileiro.

Produção já está concentrada em Sorocaba



A Toyota informou que a fabricação do Corolla Sedan foi transferida de forma definitiva para Sorocaba. Segundo a empresa, a centralização das operações permitirá ganhos estratégicos para a companhia.

Entre os benefícios apontados estão uma maior integração das linhas de produção, redução dos custos logísticos, aumento da eficiência industrial e alinhamento com metas globais ligadas à sustentabilidade.

Com a mudança, Sorocaba passa a reunir as principais atividades produtivas da fabricante no Brasil.

Negociações envolveram trabalhadores e sindicatos

O processo de transição foi acompanhado de perto por funcionários e representantes sindicais.

Em 2024, trabalhadores da unidade de Indaiatuba chegaram a realizar paralisações enquanto negociavam condições relacionadas ao Programa de Demissão Voluntária (PVD) e às transferências para a fábrica de Sorocaba.

Após as negociações, a empresa e os sindicatos firmaram um acordo envolvendo tanto os desligamentos voluntários quanto a migração de funcionários para a nova unidade. De acordo com a Toyota, todo o processo ocorreu sem demissões unilaterais.

Nova fábrica faz parte de investimento bilionário

Enquanto encerra um capítulo de sua história em Indaiatuba, a montadora avança com a expansão de sua presença em Sorocaba.

A empresa prepara a inauguração de uma segunda fábrica na cidade, prevista para novembro de 2026. A nova estrutura integra o plano de investimentos de R$ 11 bilhões anunciado pela Toyota para o Brasil até 2030.

O objetivo é ampliar a capacidade produtiva da companhia e adaptar a operação para futuros modelos e tecnologias híbridas.

Expansão promete gerar empregos

Segundo a fabricante, a ampliação do complexo industrial de Sorocaba já resultou na criação de aproximadamente 2 mil novos postos de trabalho.

A montadora afirma que a reorganização da estrutura produtiva busca fortalecer a operação brasileira e aumentar a competitividade da marca no mercado latino-americano.

Atualmente, a Toyota produz no país modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross.

Quase sete décadas de história no Brasil

Em 2026, a Toyota completa 68 anos de atuação no mercado brasileiro. Ao longo desse período, a fabricante japonesa consolidou sua presença entre as principais montadoras do país, especialmente nos segmentos de sedãs, SUVs e veículos híbridos.

O encerramento das atividades em Indaiatuba representa o fim de uma etapa importante dessa trajetória e marca o início de uma nova fase da operação da empresa no Brasil.