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BAHIA

Pontos de recarga para carros elétricos podem virar regra em hospitais e mercados da Bahia

Projeto tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)

Agatha Victoria Reis
Por
Veículos elétricos
Veículos elétricos - Foto: Reprodução internet

Um projeto de lei que obriga estacionamentos de uso coletivo a fornecerem pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos na Bahia tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A proposta é de autoria do deputado estadual Ângelo Almeida (PT),

A proposta estabelece que estabelecimentos com capacidade entre 20 e 50 vagas tenham, no mínimo, um ponto de recarga. Já em estacionamentos maiores, como shopping centers, supermercados e hospitais deverão reservar 10% das vagas para abastecimento de veículos eletrificados.

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Segundo o deputado, a medida tem como objetivo preparar a Bahia para a expansão da eletromobilidade. "Nosso projeto busca inserir a Bahia nesse processo de modernização, estimulando investimentos, sustentabilidade e inovação”, destacou o deputado.

Além disso, o projeto prevê critérios de acessibilidade, normas técnicas de segurança e prazo de até 12 meses para adequação dos estacionamentos já existentes.

Em shoppings, pontos de recarga já são obrigatórios

Promulgada pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), no final de janeiro deste ano, a Lei nº 15.120/2026, estabelece a obrigatoriedade de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos de shopping centers no estado da Bahia.

Os estabelecimentos terão prazo de até um ano para se adequar a legislação, sejam eles, shoppings de porte médio ou superior, tradicionais ou especializados (como outlets).

De autoria do deputado Angelo Coronel Filho (Republicanos), a lei prevê que os estabelecimentos deverão destinar entre 5% e 10% de suas vagas de estacionamento especificamente para veículos elétricos e híbridos.

Segundo o autor, a norma visa modernizar a infraestrutura urbana e reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

"A reserva de vagas específicas com pontos de eletricidade é uma medida de estímulo simbólico, mas também uma política pública voltada à conscientização ambiental, à redução das emissões de gases de efeito estufa e à modernização da infraestrutura urbana”, afirmou.

Onde Recarregar em Salvador?

Enquanto a nova infraestrutura é expandida, vários espaços já contam com eletropostos em funcionamento em Salvador.

  • Shopping da Bahia: conta com posto de recarga no estacionamento D3, operado via aplicativo.
  • Salvador Shopping: disponibiliza pontos de recarga para clientes, com comodidade de ativação via aplicativo.
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