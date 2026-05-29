Baixa vacinação pressiona rede de urgência na Bahia, alerta secretária

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A secretária da Saúde da Bahia (Sesab), Roberta Santana, chamou atenção nesta sexta-feira, 29, para o tensionamento da rede de urgência e emergência provocado pelo aumento de casos de Influenza em crianças em Salvador e na Região Metropolitana.

Em entrevista ao portal A TARDE, ela afirmou que apenas 32% da população baiana dos grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças, está vacinada contra a gripe, e que a aproximação do inverno aumenta a preocupação.

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“Existe um tensionamento na rede de urgência e emergência, com crianças aguardando leitos de UTI. Temos ampliado a rede, disponibilizando mais de 100 leitos de UTI em Salvador, mas ainda não conseguimos dar conta diante da baixa cobertura vacinal”, afirmou a secretária.

Diante do cenário, Roberta fez um apelo para que os responsáveis levem as crianças para se vacinar, a fim de evitar principalmente casos de bronquiolite.

“É importante que os responsáveis levem as crianças para se vacinar. Temos pedido aos municípios que realizem cada vez mais mutirões de vacinação para aproximar esse serviço da população, mas cada um precisa fazer a sua parte. Hoje, a bronquiolite atinge principalmente crianças de Salvador e da Região Metropolitana”, reforçou.

A entrevista ocorreu durante a abertura da ação conjunta dos programas Governo do Brasil na Rua e Periferia de Direitos, no Centro Social Urbano (CSU) de Pernambués, na capital baiana.

Iniciativa oferece vacinação

Segundo Roberta Santana, a ação conjunta dos dois programas oferece serviços públicos gratuitos à população, incluindo vacinação.

“Aqui, estamos oferecendo vacinação, odontomóvel, serviço de preventivo e consulta ginecológica. Tudo isso para ampliar o acesso da população a esses serviços. Mais uma vez, o governo da Bahia caminha lado a lado com o governo federal”, explicou.

A expectativa é realizar 620 atendimentos, das 8h às 17h, nesta sexta-feira e no sábado, 30.

Outros pontos

Em Salvador, a vacina contra a gripe está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto em feriados.

Além da rede fixa, a vacinação também acontece em pontos de grande circulação, como o Salvador Shopping. O local conta com uma sala de vacinação e um Centro de Vacinação que funciona diariamente, em horário estendido: de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.