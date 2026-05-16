Doença rara preocupa médicos por sintomas iguais aos da gripe

Os primeiros sinais do hantavírus são muito parecidos com infecções virais comuns - Foto: Reprodução | Freepik

A circulação recente de casos de hantavírus entre passageiros de um navio de cruzeiro internacional reacendeu o alerta de autoridades de saúde sobre uma doença rara, mas potencialmente grave, que pode ser confundida facilmente com uma gripe comum nos primeiros dias.



Segundo o Centers for Disease Control and Prevention, os sintomas iniciais da síndrome pulmonar por hantavírus costumam surgir entre uma e oito semanas após a exposição a roedores infectados ou ambientes contaminados por urina, saliva ou fezes desses animais.



O principal motivo de preocupação entre especialistas é que os primeiros sinais são muito parecidos com infecções virais comuns, o que pode atrasar o diagnóstico e agravar o quadro clínico.

Febre e dores musculares estão entre os primeiros sinais

Entre os sintomas mais frequentes relatados por pacientes estão febre e dores musculares intensas, principalmente nas coxas, costas, quadris e ombros.



Além disso, também podem surgir:

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fadiga extrema;

calafrios;

dores de cabeça;

tontura;

náuseas;

vômitos;

diarreia.

De acordo com especialistas, esse conjunto de sintomas costuma ser confundido com gripe forte, virose ou exaustão física.

Doença pode piorar rapidamente

As autoridades de saúde alertam que a evolução do hantavírus pode acontecer de forma acelerada. Entre quatro e dez dias após os primeiros sintomas, alguns pacientes passam a apresentar tosse, falta de ar e sensação de aperto no peito.



Isso ocorre porque os pulmões podem começar a acumular líquido, levando a um quadro respiratório grave.

Stephen Kornfeld, que participou do atendimento relacionado ao recente surto envolvendo o navio MV Hondius e depois também testou positivo para o vírus, resumiu o comportamento da doença. “O medo com o hantavírus é que a pessoa pode passar de grave para crítico muito rápido”, afirmou.

Casos voltaram a chamar atenção após cruzeiro

O alerta internacional aumentou após autoridades monitorarem passageiros ligados ao surto registrado no navio de cruzeiro MV Hondius.



Apesar da preocupação, especialistas afirmam que o risco para a população em geral ainda é considerado baixo.



Atualmente, não existe vacina específica nem tratamento direcionado contra o hantavírus. Os pacientes recebem cuidados de suporte, hidratação e assistência respiratória nos casos mais graves.

Como evitar o hantavírus

As recomendações das autoridades de saúde seguem focadas na prevenção do contato com roedores. Entre as orientações estão:

evitar locais com presença de fezes ou urina de ratos;

vedar frestas e entradas em casas e depósitos;

usar proteção ao limpar ambientes fechados ou abandonados;

procurar atendimento médico ao apresentar sintomas após exposição a áreas contaminadas.

O CDC também alerta que testes feitos nos primeiros dias podem não detectar o vírus, o que pode exigir novos exames em casos suspeitos.