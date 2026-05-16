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SAÚDE

Doença rara preocupa médicos por sintomas iguais aos da gripe

Especialistas alertam para sinais que podem ser confundidos com gripe

Isabela Cardoso
Por
Os primeiros sinais do hantavírus são muito parecidos com infecções virais comuns
Os primeiros sinais do hantavírus são muito parecidos com infecções virais comuns -

A circulação recente de casos de hantavírus entre passageiros de um navio de cruzeiro internacional reacendeu o alerta de autoridades de saúde sobre uma doença rara, mas potencialmente grave, que pode ser confundida facilmente com uma gripe comum nos primeiros dias.

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention, os sintomas iniciais da síndrome pulmonar por hantavírus costumam surgir entre uma e oito semanas após a exposição a roedores infectados ou ambientes contaminados por urina, saliva ou fezes desses animais.

O principal motivo de preocupação entre especialistas é que os primeiros sinais são muito parecidos com infecções virais comuns, o que pode atrasar o diagnóstico e agravar o quadro clínico.

Febre e dores musculares estão entre os primeiros sinais

Entre os sintomas mais frequentes relatados por pacientes estão febre e dores musculares intensas, principalmente nas coxas, costas, quadris e ombros.

Além disso, também podem surgir:

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  • fadiga extrema;
  • calafrios;
  • dores de cabeça;
  • tontura;
  • náuseas;
  • vômitos;
  • diarreia.

De acordo com especialistas, esse conjunto de sintomas costuma ser confundido com gripe forte, virose ou exaustão física.

Doença pode piorar rapidamente

As autoridades de saúde alertam que a evolução do hantavírus pode acontecer de forma acelerada. Entre quatro e dez dias após os primeiros sintomas, alguns pacientes passam a apresentar tosse, falta de ar e sensação de aperto no peito.

Isso ocorre porque os pulmões podem começar a acumular líquido, levando a um quadro respiratório grave.

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Stephen Kornfeld, que participou do atendimento relacionado ao recente surto envolvendo o navio MV Hondius e depois também testou positivo para o vírus, resumiu o comportamento da doença. “O medo com o hantavírus é que a pessoa pode passar de grave para crítico muito rápido”, afirmou.

Casos voltaram a chamar atenção após cruzeiro

O alerta internacional aumentou após autoridades monitorarem passageiros ligados ao surto registrado no navio de cruzeiro MV Hondius.

Apesar da preocupação, especialistas afirmam que o risco para a população em geral ainda é considerado baixo.

Atualmente, não existe vacina específica nem tratamento direcionado contra o hantavírus. Os pacientes recebem cuidados de suporte, hidratação e assistência respiratória nos casos mais graves.

Como evitar o hantavírus

As recomendações das autoridades de saúde seguem focadas na prevenção do contato com roedores. Entre as orientações estão:

  • evitar locais com presença de fezes ou urina de ratos;
  • vedar frestas e entradas em casas e depósitos;
  • usar proteção ao limpar ambientes fechados ou abandonados;
  • procurar atendimento médico ao apresentar sintomas após exposição a áreas contaminadas.

O CDC também alerta que testes feitos nos primeiros dias podem não detectar o vírus, o que pode exigir novos exames em casos suspeitos.

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Tags

cdc Hantavírus Saúde

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