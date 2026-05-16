Homem é preso com canetas emagrecedoras no Aeroporto de Salvador

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O homem estava com 20 ampolas de tirzepatida e perfumes - Foto: Reprodução | PF

Um homem foi preso no Aeroporto de Salvador após a Polícia Federal (PF) encontrar 20 ampolas de tirzepatida, mesma substância das canetas emagrecedoras, em sua bagagem. Segundo informações da PF, ele desembarcou de um voo proveniente de Foz do Iguaçu (PR) nesta sexta-feira (15).

Ainda de acordo com os agentes, a substância tinha origem de fabricação paraguaia e cuja comercialização é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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No momento da abordagem, com o intuito de ludibriar a fiscalização, o homem apresentou uma receita médica e alegou que o material seria destinado a uso pessoal. Contudo, a quantidade transportada e os elementos colhidos durante a investigação indicam destinação comercial.

Mais apreensões e investigações

Além disso, foram apreendidos 18 perfumes de procedência estrangeira sem recolhimento dos respectivos tributos, o que consiste na prática do crime de descaminho.

!8 perfumes de origem estrangeira também foram apreendidos | Foto: Reprodução | PF

A ação é resultado de investigação em andamento conduzida pela Polícia Federal em Feira de Santana, a qual apura a prática de comércio irregular desses produtos por meio de redes sociais. Segundo apurado, o suspeito utilizava plataformas digitais para oferecer as substâncias de forma ilegal.

Diante dos fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e o indivíduo permanecerá à disposição da Justiça Federal em Salvador.

Em nota, Polícia Federal reforçou que segue intensificando ações de combate ao comércio irregular de produtos sujeitos à vigilância sanitária, com foco na proteção da saúde pública.