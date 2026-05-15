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PRF apreende canetas emagrecedoras, anabolizantes e eletrônicos em carro na Bahia
O condutor admitiu para os policiais o transporte ilícito das mercadorias
Uma carga de medicamentos irregulares, incluindo canetas emagrecedoras e anabolizantes, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na quinta-feira, 14, durante uma fiscalização na BR-135, em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia.
Segundo a PRF, os produtos estavam escondidos no forro do teto e na estrutura interna da coluna da porta de um SUV Volkswagen T-Cross, pertencente a uma locadora. O veículo transportava quatro pessoas.
Durante a abordagem, os policiais identificaram indícios de transporte irregular de mercadorias e realizaram uma vistoria detalhada no automóvel. O motorista admitiu o transporte ilegal dos produtos.
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Materiais apreendidos
Entre os materiais apreendidos estavam:
- 10 unidades de Retatrutida;
- três frascos de Enantato de Testosterona;
- três unidades de Testenat;
- uma unidade de Tirzec 15;
- oito canetas Alluvi Glow.
Além dos medicamentos, os agentes encontraram diversos aparelhos eletrônicos, como três notebooks, dez celulares, um tablet, uma câmera e acessórios. Cosméticos e suplementos alimentares também foram apreendidos.
Sem nota fiscal
De acordo com a PRF, os produtos não possuíam nota fiscal e parte dos medicamentos não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que pode configurar crime contra a saúde pública. Os remédios também eram transportados sem refrigeração adequada.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Barreiras, onde serão adotadas as medidas cabíveis pelos crimes de descaminho, contrabando e crime contra a saúde pública.
A PRF não informou se o motorista permaneceu preso.