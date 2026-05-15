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SEGURANÇA PÚBLICA

Justiça determina aumento de policiais penais em presídio de Salvador

medida busca adequar o efetivo à proporção de um policial penal para cada dez detentos

Leilane Teixeira
Por
Ele estava lotado no Módulo IV, onde atuava no apoio ao serviço de alimentação, levando refeições para os outros módulos da PLB
Ele estava lotado no Módulo IV, onde atuava no apoio ao serviço de alimentação, levando refeições para os outros módulos da PLB -

A Justiça determinou que o Governo da Bahia apresente um plano detalhado, acompanhado de cronograma de execução, para ampliar gradativamente o número de policiais penais no presídio de Salvador. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Ministério Público da Bahia, autor do pedido encaminhado ao Judiciário.

Segundo a promotora de Justiça Andrea Ariadna, responsável pela ação, a medida busca adequar o efetivo à proporção de um policial penal para cada dez detentos. De acordo com o MP-BA, foram identificadas irregularidades relacionadas à segurança da unidade prisional.

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Ainda conforme o órgão, as falhas tornam o presídio vulnerável à entrada de objetos proibidos, além da circulação indevida de pessoas externas e de internos em fuga, comprometendo a segurança e a finalidade da prisão preventiva.

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Ocupação permanente

A decisão judicial também estabelece que o Estado deverá garantir, no prazo de 60 dias, a ocupação permanente de todos os postos de segurança externos da unidade, incluindo guaritas e passarelas.

O trecho final sobre Porto Seguro e a DEAM parece ser de outra matéria e não tem relação com o assunto do presídio. Vale retirar para evitar confusão no texto.

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Tags

justiça MP-BA Salvador sistema prisional

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