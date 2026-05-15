Justiça determina aumento de policiais penais em presídio de Salvador

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Ele estava lotado no Módulo IV, onde atuava no apoio ao serviço de alimentação, levando refeições para os outros módulos da PLB - Foto: Lemos de Brito

A Justiça determinou que o Governo da Bahia apresente um plano detalhado, acompanhado de cronograma de execução, para ampliar gradativamente o número de policiais penais no presídio de Salvador. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 15, pelo Ministério Público da Bahia, autor do pedido encaminhado ao Judiciário.

Segundo a promotora de Justiça Andrea Ariadna, responsável pela ação, a medida busca adequar o efetivo à proporção de um policial penal para cada dez detentos. De acordo com o MP-BA, foram identificadas irregularidades relacionadas à segurança da unidade prisional.

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Ainda conforme o órgão, as falhas tornam o presídio vulnerável à entrada de objetos proibidos, além da circulação indevida de pessoas externas e de internos em fuga, comprometendo a segurança e a finalidade da prisão preventiva.

Ocupação permanente

A decisão judicial também estabelece que o Estado deverá garantir, no prazo de 60 dias, a ocupação permanente de todos os postos de segurança externos da unidade, incluindo guaritas e passarelas.

O trecho final sobre Porto Seguro e a DEAM parece ser de outra matéria e não tem relação com o assunto do presídio. Vale retirar para evitar confusão no texto.