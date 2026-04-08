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VACINAÇÃO

Vacina da gripe é aliada contra complicações do AVC; entenda

Os ativos da vacina podem facilitar a recuperação da doença

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/04/2026 - 20:50 h

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A vacina da gripe previne as sequelas do AVC
A vacina da gripe previne as sequelas do AVC -

A vacina da gripe possui efeitos além da proteção contra o vírus influenza. Receber a dose de imunização durante a internação pode reduzir significativamente as sequelas causadas por um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A informação foi divulgada em um estudo conduzido pelo Einstein Hospital Israelita, publicado na National Library of Medicine em setembro de 2025. De acordo com a pesquisa, os pacientes têm até 20% de redução do risco de morte.

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A medida também funciona para prevenir novas internações deste grupo de pessoas por problemas cardiovasculares ou respiratórios. Os pesquisadores apontam que os pacientes que receberam a dose dupla da vacina apresentaram menos eventos do tipo ao longo do acompanhamento.

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Como a vacina age no organismo?

A vacina é imprescindível para o combate do vírus influenza, causador da gripe, que é responsável por provocar processos inflamatórios no organismo. Essa inflamação pode favorecer a formação de coágulos no sangue.

Uma vez aumentada, a quantidade de coágulos contribui para o risco de episódios de doenças cardiovasculares, podendo evoluir para o AVC. A dose da vacina entra como uma barreira no organismo, impedindo o paciente de sofrer sequelas graves.

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