JORNADA DE TRABALHO
Jerônimo sobe tom e cobra voto de Coronel a favor da escala 5x2
Governador disse esperar que os três votos da Bahia no Senado sejam favoráveis
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), elevou o tom nesta sexta-feira, 29, ao criticar o que chamou de postura de “ingratidão” do senador Angelo Coronel (PSD-BA), que saiu da base governista, e disse esperar que os três votos da Bahia no Senado sejam favoráveis à PEC que acaba com a escala 6x1.
Em conversa com a imprensa, o petista afirmou ter a garantia de que os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Otto Alencar (PSD-BA) votarão a favor da proposta que reduz a jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais no Brasil.
“Espero que o voto dele [Coronel] no Senado seja a favor da jornada 5x2. Garanto os votos de Wagner e Otto, pois já conversamos. A nossa expectativa é que os três votos da Bahia sejam a favor da nova jornada”, afirmou o governador.
Jerônimo disse ainda que, ao contrário de Wagner e Otto, Coronel já tem adotado um discurso mais alinhado aos empresários do que aos trabalhadores.
“Coronel já andou dizendo que essa proposta pode gerar informalidade. São as desculpas que a burguesia do passado usava para ser contra a assinatura da carteira de trabalho. Vamos esperar, mas vou torcer para que ele possa votar conosco no Senado”, reforçou.
Aprovação na Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, 27, em dois turnos, a PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. No 1º turno, foram 472 votos favoráveis e 22 contrários. No 2º, o resultado foi 461 a 19.
A proposta agora aguarda análise do Senado.
Confira abaixo os principais pontos do texto:
- Garante ao menos dois dias de descanso semanal, consolidando o modelo 5x2, com folgas preferencialmente aos domingos;
- Reduz a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, mantendo o limite de 8 horas diárias e sem redução salarial;
- Exclui da nova regra trabalhadores com diploma de nível superior e renda acima de duas vezes e meia o teto do INSS, atualmente em cerca de R$ 21,1 mil.