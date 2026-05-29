BYD oferece "seguro de graça" e assume danos em carros autônomos

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A BYD acaba de anunciar que, a partir de agora, assume integralmente os prejuízos financeiros em casos de acidentes durante o uso da Navegação Autônoma Urbana (NOA).

Processador Xuanji A3 com tecnologia de 4 nanômetros - Foto: Divulgação BYD

Na prática, a fabricante está entregando um seguro de graça para os proprietários de seus veículos equipados com a nova tecnologia de direção inteligente.

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Entenda como funciona a proteção

Cobertura completa: em caso de acidente com a função de navegação ativada, se a responsabilidade legal recair sobre o veículo, a BYD arca com todas as perdas financeiras.

Requisito básico: o motorista precisa estar utilizando o sistema de forma correta e em total conformidade com as leis de trânsito locais.

Vigência: a apólice tem validade de um ano para novos compradores e para quem atualizar seu sistema para a versão 5.0 ( God’s Eye ).

para a versão 5.0 ( ). Pioneirismo: a marca é a primeira no mundo a oferecer essa modalidade de cobertura dupla (para condução autônoma e estacionamento inteligente).

Por que a montadora garante esse "seguro"?

Wang Chuanfu, fundador e CEO global da BYD, durante evento de apresentação das novas tecnologias - Foto: Divulgação BYD

Segundo a montadora chinesa, com mais de 3,15 milhões de carros conectados e mais de 200 milhões de quilômetros rodados e analisados diariamente, o sistema aprende e se corrige em tempo real.

"Nosso compromisso é zerar acidentes e oferecer a precisão de um motorista experiente, utilizando a inteligência artificial como uma assistente pessoal de máxima segurança", destaca a empresa.

Quando chega ao Brasil?

O sistema God’s Eye já tem aterrissagem confirmada no mercado brasileiro para 2027. O suporte para a implementação virá do centro de inovação e pesquisa da BYD no Rio de Janeiro, garantindo que o motorista brasileiro tenha o mesmo padrão de confiança e proteção já anunciado na China.