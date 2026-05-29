SISTEMA GOD’S EYE
BYD oferece "seguro de graça" e assume danos em carros autônomos
Montadora garante cobertura total de prejuízos em direção autônoma; entenda como funciona
A BYD acaba de anunciar que, a partir de agora, assume integralmente os prejuízos financeiros em casos de acidentes durante o uso da Navegação Autônoma Urbana (NOA).
Na prática, a fabricante está entregando um seguro de graça para os proprietários de seus veículos equipados com a nova tecnologia de direção inteligente.
Entenda como funciona a proteção
- Cobertura completa: em caso de acidente com a função de navegação ativada, se a responsabilidade legal recair sobre o veículo, a BYD arca com todas as perdas financeiras.
- Requisito básico: o motorista precisa estar utilizando o sistema de forma correta e em total conformidade com as leis de trânsito locais.
- Vigência: a apólice tem validade de um ano para novos compradores e para quem atualizar seu sistema para a versão 5.0 (God’s Eye).
- Pioneirismo: a marca é a primeira no mundo a oferecer essa modalidade de cobertura dupla (para condução autônoma e estacionamento inteligente).
Por que a montadora garante esse "seguro"?
Segundo a montadora chinesa, com mais de 3,15 milhões de carros conectados e mais de 200 milhões de quilômetros rodados e analisados diariamente, o sistema aprende e se corrige em tempo real.
"Nosso compromisso é zerar acidentes e oferecer a precisão de um motorista experiente, utilizando a inteligência artificial como uma assistente pessoal de máxima segurança", destaca a empresa.
Quando chega ao Brasil?
O sistema God’s Eye já tem aterrissagem confirmada no mercado brasileiro para 2027. O suporte para a implementação virá do centro de inovação e pesquisa da BYD no Rio de Janeiro, garantindo que o motorista brasileiro tenha o mesmo padrão de confiança e proteção já anunciado na China.