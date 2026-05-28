HATCH ELÉTRICO
Novo BYD Dolphin; tudo sobre preço, autonomia e recarga rápida
Com 177 cv, suspensão multilink e recarga ultrarrápida, nova versão promete sacudir o mercado
Com a chegada do BYD Dolphin SE 2027, a fabricante chinesa preencheu a lacuna que existia entre o modelo de entrada (GS) e o topo de linha (Plus). Com preço sugerido de R$ 159.990, o novo integrante da família Dolphin traz mudanças visuais e ajustes técnicos.
O que o Dolphin SE entrega por R$ 159.990?
A BYD posicionou a versão SE para quem buscava um desempenho superior ao do GS, sem precisar investir no patamar de preço do Plus (R$ 184.800). Confira o que mudou na mecânica e no pacote tecnológico:
- Motorização mais ágil: o Dolphin SE é equipado com um motor elétrico dianteiro de 177 cv e 29,6 kgfm de torque. O resultado é uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos, oferecendo muito mais segurança em retomadas e ultrapassagens.
- Suspensão multilink: uma das evoluções mais aguardadas. A adoção da suspensão traseira independente (multilink) garante maior estabilidade e conforto em pisos irregulares, resolvendo uma das principais queixas dos proprietários da versão GS.
- Recarga ultra-rápida (DC): o sistema agora suporta até 80 kW em carregadores de corrente contínua. Na prática, isso permite carregar de 30% a 80% da bateria em cerca de 20 a 25 minutos — um ganho de tempo essencial para a rotina urbana.
- Interior minimalista: a cabine foi atualizada com um novo esquema de cores (Black & Grey), acabamento em couro sintético e a realocação do seletor de marchas para a coluna de direção, liberando espaço no console central.
Ficha técnica do BYD Dolphin SE 2027
- Preço público sugerido: R$ 159.990.
- Motorização: elétrico dianteiro com potência de 177 cv.
- Torque: 29,6 kgfm disponível de forma instantânea.
- Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 8,0 segundos.
- Bateria: 45,1 kWh com tecnologia Blade Battery (focada em segurança).
- Autonomia (ciclo PBEV/Inmetro): 272 km.
- Recarga rápida (DC): suporte de até 80 kW (recarga de 30% a 80% em aproximadamente 20-25 minutos).
- Suspensão traseira: sistema independente Multilink (proporcionando maior conforto e estabilidade).
- Segurança (ADAS): pacote de nível 2 com frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego e assistentes de permanência em faixa.
- Conectividade: painel de instrumentos de 8,8 polegadas e central multimídia de 12,8 polegadas com integração ao Google e espelhamento de smartphones.
Vale a pena?
O Dolphin SE chega em um momento de concorrência acirrada com modelos como o Geely EX2 e o GAC Aion UT. Para o consumidor, a escolha pelo SE se torna "racional" por três motivos: a Blade Battery (reconhecida pela alta segurança), a suspensão multilink que se adapta melhor às ruas brasileiras e a rede de concessionárias em plena expansão — um fator crítico para quem busca tranquilidade na pós-venda.
Se você está migrando de um carro a combustão para o primeiro elétrico, o Dolphin SE 2027 é, hoje, a versão mais equilibrada da linha BYD, combinando performance, conforto de rodagem e um preço que se mantém competitivo frente aos novos rivais importados.
Dica
O modelo já está disponível nas concessionárias de Salvador. Antes de fechar a compra, verifique o plano de revisões e a disponibilidade do carregador residencial (Wallbox) na sua unidade de preferência.