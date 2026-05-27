GWM lança nova versão de SUV que movimentou o mercado em 2026; veja preços

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A montadora chinesa GWM apresentou, nesta quarta-feira, 27, a linha 2027 do Haval H9. O SUV de grande porte ganhou forte repercussão no mercado nacional após desbancar a tradicional Toyota SW4 do primeiro lugar de vendas mensais — um feito inédito em décadas para a categoria.

O lançamento ocorre menos de um ano após a chegada do modelo 2026 ao Brasil. Devido ao curto intervalo que separa as duas linhas, a versão 2027 não traz mudanças profundas em seu visual.

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O SUV de sete lugares segue oferecido em versão única, tabelado em R$ 335.000, e já pode ser encontrado nas concessionárias da marca. Ao todo, o catálogo dispõe de sete cores de carroceria, com variações de preto, cinza e branco.

Motorização e desempenho

A mecânica do Haval H9 2027 permanece idêntica à do modelo anterior. O utilitário esportivo conta com o seguinte conjunto de força:

Motor: 2.4 turbodiesel de 184 cv de potência e 48,9 kgfm de torque;

Câmbio: Automático de 9 marchas;

Tração: 4x4 com reduzida e bloqueio dos diferenciais central e traseiro.

Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 13 segundos e atinge a velocidade máxima de 170 km/h.

Motor do GWM Haval 2027 - Foto: Divulgação | GWM

Consumo e autonomia

Os números de eficiência energética aferidos pelo Inmetro também não sofreram alterações. O Haval H9 registra as seguintes médias de consumo:

Ciclo urbano (cidade): 9,1 km/l

Ciclo rodoviário (estrada): 10,1 km/l

O tanque de combustível tem capacidade para 78 litros, garantindo boa autonomia para viagens longas.

Design e dimensões

No que diz respeito ao porte, o Haval H9 mantém suas medidas robustas:

Comprimento: 4,95 metros

Largura: 1,98 m

Altura: 1,93 m

Entre-eixos: 2,85 m

As atualizações estéticas foram sutis e concentram-se na parte externa. A linha 2027 adota um acabamento em preto fosco na grade dianteira, padrão que passa a ser replicado nos emblemas traseiros.

O conjunto óptico de faróis e lanternas permanece inteiramente em LED, sem alterações no formato das peças.

Interior do GWM Haval 2027 - Foto: Divulgação | GWM

Tecnologia e itens de série

No interior, o habitáculo destaca-se pela sofisticação tecnológica. O painel de instrumentos digital tem 10,25 polegadas e trabalha em conjunto com a central multimídia de 14,6 polegadas, que oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

O sistema de infotenimento também é capaz de responder a comandos de voz em português.

Confira os principais equipamentos de série: