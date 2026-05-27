Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOS

GWM lança nova versão de SUV que movimentou o mercado em 2026; veja preços

Modelo de sete lugares possui preço que ultrapassa R$ 300 mil

Gustavo Zambianco
Por
GWM Haval 2027
GWM Haval 2027 - Foto: Divulgação | GWM

A montadora chinesa GWM apresentou, nesta quarta-feira, 27, a linha 2027 do Haval H9. O SUV de grande porte ganhou forte repercussão no mercado nacional após desbancar a tradicional Toyota SW4 do primeiro lugar de vendas mensais — um feito inédito em décadas para a categoria.

O lançamento ocorre menos de um ano após a chegada do modelo 2026 ao Brasil. Devido ao curto intervalo que separa as duas linhas, a versão 2027 não traz mudanças profundas em seu visual.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O SUV de sete lugares segue oferecido em versão única, tabelado em R$ 335.000, e já pode ser encontrado nas concessionárias da marca. Ao todo, o catálogo dispõe de sete cores de carroceria, com variações de preto, cinza e branco.

Motorização e desempenho

A mecânica do Haval H9 2027 permanece idêntica à do modelo anterior. O utilitário esportivo conta com o seguinte conjunto de força:

  • Motor: 2.4 turbodiesel de 184 cv de potência e 48,9 kgfm de torque;
  • Câmbio: Automático de 9 marchas;
  • Tração: 4x4 com reduzida e bloqueio dos diferenciais central e traseiro.

Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 13 segundos e atinge a velocidade máxima de 170 km/h.

Motor do GWM Haval 2027
Motor do GWM Haval 2027 - Foto: Divulgação | GWM

Consumo e autonomia

Os números de eficiência energética aferidos pelo Inmetro também não sofreram alterações. O Haval H9 registra as seguintes médias de consumo:

  • Ciclo urbano (cidade): 9,1 km/l
  • Ciclo rodoviário (estrada): 10,1 km/l

O tanque de combustível tem capacidade para 78 litros, garantindo boa autonomia para viagens longas.

Leia Também:

AUTOS

Recarga é fator decisivo na compra de elétricos
Recarga é fator decisivo na compra de elétricos imagem

AUTOS

Saiba quais os 10 carros mais roubados no Brasil em 2026
Saiba quais os 10 carros mais roubados no Brasil em 2026 imagem

AUTOS

Ferrari lança primeiro modelo elétrico; veja preços e detalhes
Ferrari lança primeiro modelo elétrico; veja preços e detalhes imagem

Design e dimensões

No que diz respeito ao porte, o Haval H9 mantém suas medidas robustas:

  • Comprimento: 4,95 metros
  • Largura: 1,98 m
  • Altura: 1,93 m
  • Entre-eixos: 2,85 m

As atualizações estéticas foram sutis e concentram-se na parte externa. A linha 2027 adota um acabamento em preto fosco na grade dianteira, padrão que passa a ser replicado nos emblemas traseiros.

O conjunto óptico de faróis e lanternas permanece inteiramente em LED, sem alterações no formato das peças.

Interior do GWM Haval 2027
Interior do GWM Haval 2027 - Foto: Divulgação | GWM

Tecnologia e itens de série

No interior, o habitáculo destaca-se pela sofisticação tecnológica. O painel de instrumentos digital tem 10,25 polegadas e trabalha em conjunto com a central multimídia de 14,6 polegadas, que oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

O sistema de infotenimento também é capaz de responder a comandos de voz em português.

Confira os principais equipamentos de série:

  • 6 airbags e sistema de destravamento automático das portas em caso de colisão;
  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de emergência;
  • Câmera com visão de 540° (inclui a função de "capô transparente");
  • Assentos dianteiros climatizados e com função de massagem;
  • Carregador de celular por indução (sem fio) de 50W, além de entradas USB-C e USB-A;
  • Sistema de som premium de 640W com 10 alto-falantes;
  • Sete modos de condução pré-programados, sistema de partida por botão e função de localização remota do veículo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

autos gwm lançamento

Relacionadas

Mais lidas