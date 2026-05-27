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GWM lança nova versão de SUV que movimentou o mercado em 2026; veja preços
Modelo de sete lugares possui preço que ultrapassa R$ 300 mil
A montadora chinesa GWM apresentou, nesta quarta-feira, 27, a linha 2027 do Haval H9. O SUV de grande porte ganhou forte repercussão no mercado nacional após desbancar a tradicional Toyota SW4 do primeiro lugar de vendas mensais — um feito inédito em décadas para a categoria.
O lançamento ocorre menos de um ano após a chegada do modelo 2026 ao Brasil. Devido ao curto intervalo que separa as duas linhas, a versão 2027 não traz mudanças profundas em seu visual.
O SUV de sete lugares segue oferecido em versão única, tabelado em R$ 335.000, e já pode ser encontrado nas concessionárias da marca. Ao todo, o catálogo dispõe de sete cores de carroceria, com variações de preto, cinza e branco.
Motorização e desempenho
A mecânica do Haval H9 2027 permanece idêntica à do modelo anterior. O utilitário esportivo conta com o seguinte conjunto de força:
- Motor: 2.4 turbodiesel de 184 cv de potência e 48,9 kgfm de torque;
- Câmbio: Automático de 9 marchas;
- Tração: 4x4 com reduzida e bloqueio dos diferenciais central e traseiro.
Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 13 segundos e atinge a velocidade máxima de 170 km/h.
Consumo e autonomia
Os números de eficiência energética aferidos pelo Inmetro também não sofreram alterações. O Haval H9 registra as seguintes médias de consumo:
- Ciclo urbano (cidade): 9,1 km/l
- Ciclo rodoviário (estrada): 10,1 km/l
O tanque de combustível tem capacidade para 78 litros, garantindo boa autonomia para viagens longas.
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Design e dimensões
No que diz respeito ao porte, o Haval H9 mantém suas medidas robustas:
- Comprimento: 4,95 metros
- Largura: 1,98 m
- Altura: 1,93 m
- Entre-eixos: 2,85 m
As atualizações estéticas foram sutis e concentram-se na parte externa. A linha 2027 adota um acabamento em preto fosco na grade dianteira, padrão que passa a ser replicado nos emblemas traseiros.
O conjunto óptico de faróis e lanternas permanece inteiramente em LED, sem alterações no formato das peças.
Tecnologia e itens de série
No interior, o habitáculo destaca-se pela sofisticação tecnológica. O painel de instrumentos digital tem 10,25 polegadas e trabalha em conjunto com a central multimídia de 14,6 polegadas, que oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.
O sistema de infotenimento também é capaz de responder a comandos de voz em português.
Confira os principais equipamentos de série:
- 6 airbags e sistema de destravamento automático das portas em caso de colisão;
- Controle de cruzeiro adaptativo (ACC), assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de emergência;
- Câmera com visão de 540° (inclui a função de "capô transparente");
- Assentos dianteiros climatizados e com função de massagem;
- Carregador de celular por indução (sem fio) de 50W, além de entradas USB-C e USB-A;
- Sistema de som premium de 640W com 10 alto-falantes;
- Sete modos de condução pré-programados, sistema de partida por botão e função de localização remota do veículo.