Ferrari lança primeiro modelo elétrico; veja preços e detalhes

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A Ferrari apresentou o seu primeiro carro totalmente elétrico da história nesta segunda-feira, 25. Batizado como Luce (palavra italiana para “luz” ou “iluminação”), o modelo chega ao mercado como o marco de uma nova era para a renomada montadora de Maranello, trazendo mais de mil cavalos de potência e um painel interno com assinatura de ex-designer da Apple.

A novidade impressiona tanto pelo design disruptivo quanto pela capacidade técnica. Ao todo, o superesportivo conta com quatro motores elétricos que trabalham em conjunto para entregar uma performance avassaladora.

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Entenda a motorização da nova Ferrari Luce

O complexo conjunto de propulsão do novo modelo consiste em:

Eixo dianteiro: dois propulsores que produzem 286 cv;

Eixo traseiro: dois propulsores que geram 843 cv.

No modo boost, a potência combinada total do sistema chega a 1.050 cavalos. Com essa configuração, a Ferrari Luce promete uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos, além de atingir uma velocidade máxima de 310 km/h.

O condutor pode alternar entre três modos principais de condução: Range (focado em autonomia), Tour e Performance. Além disso, o sistema Torque Shift Engagement oferece ao motorista cinco níveis selecionáveis de entrega de potência e torque.

Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico - Foto: Divulgação | Ferrari

O gerenciamento é feito por um comando do lado direito do volante, enquanto outro seletor à esquerda ajusta a intensidade da frenagem regenerativa.

Preço de mercado

O modelo recém-revelado chega ao mercado internacional com preço sugerido de US$ 640 mil (o que, em conversão direta na cotação atual, gira em torno de R$ 3,2 milhões, sem considerar impostos de importação).

Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico - Foto: Divulgação | Ferrari

Inovações no chassi e espaço interno

A Luce é o primeiro veículo da história da Ferrari equipado com um subchassi traseiro separado, projetado especificamente para reduzir as vibrações e os ruídos na cabine. Além disso, este é apenas o segundo modelo da marca a adotar portas traseiras, seguindo os passos do SUV Purosangue.

A carroceria possui um perfil baixo e o estilo, de forma geral, mescla elementos de crossover, cupê e Gran Turismo (GT). Internamente, o veículo oferece espaço para acomodar confortavelmente até cinco ocupantes. O porta-malas é o maior já visto em um modelo da marca, com capacidade para 597 litros.

Cabine futurista com 'toque da Apple' e grande autonomia

A parte interna da Ferrari Luce busca combinar o passado clássico com o futuro digital. O ponto alto do habitáculo é o design do painel, assinado por Jony Ive, lendário ex-chefe de design da Apple. As linhas remetem aos carros esportivos da década de 1970.

Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico - Foto: Divulgação | Ferrari

O quadro de instrumentos principal conta com três telas redondas de alta definição que emulam manômetros analógicos, enquanto o volante multifuncional traz acabamento feito com uma peça maciça de alumínio.

Autonomia e Recarga