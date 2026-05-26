Saiba quais os 10 carros mais roubados no Brasil em 2026

Siga o A TARDE no Google

O número de denúncias de roubo de veículos registrou uma queda expressiva de 40% em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) nos primeiros meses de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do recuo nos índices de criminalidade, o crime continua preocupando as autoridades, e um grupo específico de automóveis lidera a preferência dos assaltantes.

De acordo com o Índice de Veículos Roubados (IVR), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) nesta terça-feira, 26, a maioria dos veículos visados é composta por modelos populares, de grande circulação e que possuem peças com alta facilidade de revenda no mercado clandestino.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques negativos nacionais está o Volkswagen Gol. Mesmo após o fim de sua produção, o modelo, que circulou por décadas no Brasil, continua sendo um alvo frequente devido à alta demanda por seus componentes no mercado paralelo.

Os carros mais roubados no Brasil

O levantamento da Susep traçou o panorama dos modelos mais visados pelos criminosos em todo o território nacional:

Chevrolet Onix

Volkswagen Fox

Ford Ka

Hyundai HB20

Volkswagen Gol

Fiat Palio

Ford Fiesta

Toyota Hilux

Renault Sandero

Fiat Strada

O cenário do crime na Bahia

No estado da Bahia, o ranking apresenta variações significativas em relação à média nacional. O Chevrolet Onix perde o topo da lista para a Fiat Strada — atual picape mais vendida do país —, e o restante do Top 10 ganha uma nova configuração.

Confira os 10 veículos mais roubados em território baiano: