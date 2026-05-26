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Saiba quais os 10 carros mais roubados no Brasil em 2026

Bahia apresentou uma redução de 40% no número de roubo de veículos

Gustavo Zambianco
Por
Trânsito
Trânsito - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O número de denúncias de roubo de veículos registrou uma queda expressiva de 40% em Salvador e na Região Metropolitana (RMS) nos primeiros meses de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do recuo nos índices de criminalidade, o crime continua preocupando as autoridades, e um grupo específico de automóveis lidera a preferência dos assaltantes.

De acordo com o Índice de Veículos Roubados (IVR), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) nesta terça-feira, 26, a maioria dos veículos visados é composta por modelos populares, de grande circulação e que possuem peças com alta facilidade de revenda no mercado clandestino.

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Entre os destaques negativos nacionais está o Volkswagen Gol. Mesmo após o fim de sua produção, o modelo, que circulou por décadas no Brasil, continua sendo um alvo frequente devido à alta demanda por seus componentes no mercado paralelo.

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Os carros mais roubados no Brasil

O levantamento da Susep traçou o panorama dos modelos mais visados pelos criminosos em todo o território nacional:

  • Chevrolet Onix
  • Volkswagen Fox
  • Ford Ka
  • Hyundai HB20
  • Volkswagen Gol
  • Fiat Palio
  • Ford Fiesta
  • Toyota Hilux
  • Renault Sandero
  • Fiat Strada

O cenário do crime na Bahia

No estado da Bahia, o ranking apresenta variações significativas em relação à média nacional. O Chevrolet Onix perde o topo da lista para a Fiat Strada — atual picape mais vendida do país —, e o restante do Top 10 ganha uma nova configuração.

Confira os 10 veículos mais roubados em território baiano:

  1. Fiat Strada
  2. Chevrolet Onix
  3. Hyundai HB20
  4. Renault Sandero
  5. Toyota Hilux
  6. Volkswagen Gol
  7. Ford Ka
  8. Fiat Palio
  9. Volkswagen Saveiro
  10. Fiat Uno
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autos roubo roubo de carros

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