Marca de carros de luxo chega ao Brasil com três modelos elétricos; veja preços

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Mais uma montadora de peso confirmou sua estreia no mercado automotivo brasileiro. A General Motors (GM) anunciou oficialmente a chegada da Cadillac, sua divisão de luxo global. O grupo americano, que já detém a Chevrolet — marca amplamente consolidada no país —, passa agora a atuar também no segmento premium nacional.

De acordo com a empresa, o início das operações comerciais está programado para o último trimestre deste ano. A ofensiva inicial será composta por três utilitários esportivos (SUVs) 100% elétricos: o Optiq, o Lyriq e o Vistiq.

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O desembarque da marca no Brasil ocorrerá, inicialmente, por meio de "centros de experiência" localizados em três praças estratégicas: São Paulo (SP), Curitiba (PR) e no Distrito Federal (DF).

Conheça os modelos apresentados pela Cadillac

Cadillac Optiq

Este é o modelo de entrada da marca de luxo no universo da eletrificação. O SUV é equipado com uma bateria de 85 kWh, capaz de entregar uma autonomia aproximada de 430 quilômetros.

O conjunto mecânico desenvolve 300 cavalos de potência, contando com sistema de tração integral (4x4) e transmissão automática.

A estimativa é que o modelo chegue ao mercado brasileiro custando entre R$ 500 mil e R$ 550 mil.

Cadillac Optiq - Foto: Divulgação | Cadillac

Cadillac Lyriq

O segundo elétrico confirmado para o país é o Lyriq. Trata-se de um SUV de grande porte que também adota tração integral e câmbio automático. Sua bateria é consideravelmente maior que a do irmão menor, com capacidade de 102 kWh, garantindo autonomia de até 505 km no ciclo de testes americano.

No quesito desempenho, o utilitário entrega 522 cv de potência e 62,2 kgfm de torque instantâneo, completando a aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 5 segundos.

Embora custe a partir de US$ 63 mil nos Estados Unidos (cerca de R$ 320 mil em conversão direta), os custos de importação e impostos devem elevar seu preço final no Brasil para a faixa entre R$ 500 mil e R$ 600 mil.

Cadillac Lyriq - Foto: Divulgação | Cadillac

Cadillac Vistiq

O topo da linha inicial da montadora no país será o Vistiq, um SUV de alto luxo que promete alinhar performance agressiva e rodar silencioso.

O modelo traz tração nas quatro rodas alimentada por dois motores elétricos, que combinados geram impressionantes 615 cavalos de potência e 89,7 kgfm de torque. A bateria possui 102 kWh de capacidade, com autonomia estimada em 460 km.

Graças à forte motorização, o gigante acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 3,7 segundos.

No mercado norte-americano, os preços variam entre US$ 79.390 e US$ 98.490. Os valores oficiais para o Brasil ainda não foram fechados, mas projeções do setor indicam que o modelo orbitará na casa dos R$ 900 mil.