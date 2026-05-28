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“Tirem o cavalinho”: Ferrari elétrica vira prejuízo e alvo de críticas

Modelo batizado como Luce, é o primeiro elétrico da marca e foi fortemente criticado

Gustavo Zambianco
Por
Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico
Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico - Foto: Divulgação | Ferrari

A Ferrari movimentou o mercado automotivo global com o lançamento do primeiro modelo 100% elétrico de sua história, batizado deLuce (palavra italiana para “luz”). Contudo, o que a montadora de Maranello não esperava é que a recepção ao veículo fosse tão negativa, gerando forte rejeição entre entusiastas e até em um ex-presidente da própria marca.

O novo modelo revelado e com o preço sugerido de US$ 640 mil (cerca de R$ 3,2 milhões em conversão direta, sem impostos), desencadeou uma forte onda de desvalorização na bolsa de valores.

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A principal queda ocorreu nesta terça-feira, 26, um dia após a divulgação oficial, impulsionada pelo temor de analistas e puristas de que a fabricante estaria 'perdendo a sua essência' tradicional.

Na prática, as ações da Ferrari despencaram mais de 8% na Bolsa de Milão e recuaram cerca de 6% nos Estados Unidos após a revelação do Luce. O nervosismo do mercado foi tamanho que, em determinados momentos do pregão, a perda acumulada em valor de mercado ultrapassou a marca de € 13 bilhões.

Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico
Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico - Foto: Divulgação | Ferrari

"Retirem o cavalinho", diz ex-presidente da marca

A repercussão negativa do superesportivo elétrico ultrapassou a esfera financeira. Luca Cordero di Montezemolo, que presidiu a Ferrari por mais de duas décadas, criticou duramente a estratégia e classificou o modelo como uma traição à linhagem histórica da marca de Maranello.

“Espero que retirem o cavallino rampante (logo oficial da marca) daquele carro”, declarou Montezemolo nos bastidores de uma conferência de negócios em Roma.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, também utilizou suas redes sociais para endossar o coro de descontentamento.

“Não se parece em nada com uma Ferrari. É isso o que consideram ‘inovação’? Quem sabe o que o fundador Enzo Ferrari diria se estivesse aqui”, escreveu em seu perfil no X.

Visita ao Vaticano e curiosidade do Papa

Apesar do clima de tensão no mercado, a diretoria da escuderia levou o Luce para uma apresentação exclusiva ao papa Leão XIV no Vaticano. Conduzido pelo presidente da marca, John Elkann, o pontífice demonstrou curiosidade pelo design do veículo, que quebra paradigmas de espaço da montadora.

“Esta é a primeira Ferrari com quatro portas?”, questionou o Papa. “É a primeira com cinco lugares”, respondeu Elkann.

Papa junto da nova Ferrari Luce
Papa junto da nova Ferrari Luce - Foto: Divulgação | Ferrari

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O líder religioso chegou a sentar-se no banco do motorista para observar de perto os comandos do painel. Na ocasião, o piloto de testes da marca, Raffaele De Simone, explicou o funcionamento das tecnologias integradas ao cockpit.

Como gesto simbólico, a Ferrari presenteou o pontífice com uma réplica do volante tecnológico do modelo.

Detalhes técnicos do Ferrari Luce

Apresentado oficialmente como um divisor de águas para a indústria de superesportivos de luxo, o Luce traz números superlativos de desempenho:

  • Motorização: Sistema de baterias de alta performance que gera o equivalente a 1.050 cv de potência;
  • Aceleração: Capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos;
  • Velocidade máxima: Limitada eletronicamente em 310 km/h.
Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico
Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico - Foto: Divulgação | Ferrari
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