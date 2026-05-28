“Tirem o cavalinho”: Ferrari elétrica vira prejuízo e alvo de críticas

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A Ferrari movimentou o mercado automotivo global com o lançamento do primeiro modelo 100% elétrico de sua história, batizado deLuce (palavra italiana para “luz”). Contudo, o que a montadora de Maranello não esperava é que a recepção ao veículo fosse tão negativa, gerando forte rejeição entre entusiastas e até em um ex-presidente da própria marca.

O novo modelo revelado e com o preço sugerido de US$ 640 mil (cerca de R$ 3,2 milhões em conversão direta, sem impostos), desencadeou uma forte onda de desvalorização na bolsa de valores.

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A principal queda ocorreu nesta terça-feira, 26, um dia após a divulgação oficial, impulsionada pelo temor de analistas e puristas de que a fabricante estaria 'perdendo a sua essência' tradicional.

Na prática, as ações da Ferrari despencaram mais de 8% na Bolsa de Milão e recuaram cerca de 6% nos Estados Unidos após a revelação do Luce. O nervosismo do mercado foi tamanho que, em determinados momentos do pregão, a perda acumulada em valor de mercado ultrapassou a marca de € 13 bilhões.

Ferrari Luce, primeiro modelo elétrico - Foto: Divulgação | Ferrari

"Retirem o cavalinho", diz ex-presidente da marca

A repercussão negativa do superesportivo elétrico ultrapassou a esfera financeira. Luca Cordero di Montezemolo, que presidiu a Ferrari por mais de duas décadas, criticou duramente a estratégia e classificou o modelo como uma traição à linhagem histórica da marca de Maranello.

“Espero que retirem o cavallino rampante (logo oficial da marca) daquele carro”, declarou Montezemolo nos bastidores de uma conferência de negócios em Roma.

Ex-presidente da Ferrari Luca di Montezemolo sobre a nova Ferrari: “espero que pelo menos tirem o cavalinho” pic.twitter.com/1ixXJy4M2V — Lendas do Asfalto (@lendasdoasfalto) May 27, 2026

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes da Itália, Matteo Salvini, também utilizou suas redes sociais para endossar o coro de descontentamento.

“Não se parece em nada com uma Ferrari. É isso o que consideram ‘inovação’? Quem sabe o que o fundador Enzo Ferrari diria se estivesse aqui”, escreveu em seu perfil no X.

Elettrica, costosissima (550 mila euro!) e, dal punto di vista estetico, si commenta da sola... Sembra tutto fuorché un'auto del Cavallino. E questa sarebbe “innovazione”? Chissà Enzo Ferrari cosa direbbe... pic.twitter.com/zITSlz1a9j — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2026

Visita ao Vaticano e curiosidade do Papa

Apesar do clima de tensão no mercado, a diretoria da escuderia levou o Luce para uma apresentação exclusiva ao papa Leão XIV no Vaticano. Conduzido pelo presidente da marca, John Elkann, o pontífice demonstrou curiosidade pelo design do veículo, que quebra paradigmas de espaço da montadora.

“Esta é a primeira Ferrari com quatro portas?”, questionou o Papa. “É a primeira com cinco lugares”, respondeu Elkann.

Papa junto da nova Ferrari Luce - Foto: Divulgação | Ferrari

O líder religioso chegou a sentar-se no banco do motorista para observar de perto os comandos do painel. Na ocasião, o piloto de testes da marca, Raffaele De Simone, explicou o funcionamento das tecnologias integradas ao cockpit.

Como gesto simbólico, a Ferrari presenteou o pontífice com uma réplica do volante tecnológico do modelo.

Detalhes técnicos do Ferrari Luce

Apresentado oficialmente como um divisor de águas para a indústria de superesportivos de luxo, o Luce traz números superlativos de desempenho:

Motorização: Sistema de baterias de alta performance que gera o equivalente a 1.050 cv de potência;

Aceleração: Capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos;

Velocidade máxima: Limitada eletronicamente em 310 km/h.