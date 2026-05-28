Volkswagen toma decisão e vai deixar de vender carros com câmbio manual

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A Volkswagen confirmou que deixará de vender carros com câmbio manual nos Estados Unidos após o fim da linha 2026. A decisão marca mais um capítulo no desaparecimento dos tradicionais “três pedais” no mercado automotivo mundial, cada vez mais dominado pelos modelos automáticos.

O último veículo da marca equipado com transmissão manual na América do Norte é o Volkswagen Jetta GLI, que atualmente utiliza caixa manual de seis marchas. No entanto, o sedan esportivo perderá essa opção na linha 2027 e passará a ser vendido apenas com o câmbio DSG automatizado de sete marchas — o mesmo utilizado no Brasil.

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Volkswagen admite queda na procura

A retirada dos modelos manuais já vinha acontecendo nos últimos anos. Antes disso, a fabricante também havia encerrado a oferta do câmbio manual nos Volkswagen Golf GTI e Golf R vendidos no mercado norte-americano.

A mudança mostra que nem mesmo modelos tradicionalmente ligados aos entusiastas escaparam da nova realidade da indústria automotiva.

Em declaração ao TFLCar, um porta-voz da Volkswagen admitiu que a baixa demanda tornou a permanência dos manuais inviável comercialmente.

“Como motoristas e entusiastas de carros, também apreciamos os câmbios manuais! É por isso que nossa região se esforçou tanto para mantê-los disponíveis — sabemos que isso é importante para um pequeno, porém apaixonado, grupo de motoristas que adoram ter o controle total da direção e trocar as marchas manualmente”, afirmou.

Na sequência, a marca reconheceu que o mercado deixou de sustentar esse tipo de transmissão.

“Mesmo assim, a demanda global continuou a diminuir a ponto de o mercado não conseguir sustentá-la. Por mais doloroso que seja, essa realidade significou tomar decisões difíceis”, completou.

Manuais seguem vivos em mercados emergentes



Apesar do fim nos Estados Unidos, a Volkswagen ainda mantém carros com câmbio manual em diversos países, principalmente em mercados emergentes, onde o preço mais acessível e a manutenção mais simples continuam influenciando na escolha dos consumidores.

No Brasil, por exemplo, o sistema ainda aparece em modelos de entrada como Volkswagen Polo, Virtus, Saveiro e também no novo Volkswagen Tera.

Além disso, alguns países da Europa e mercados como a Índia seguem oferecendo versões manuais em veículos de entrada. O T-Cross europeu, por exemplo, ainda possui opções com transmissão manual, assim como o Taigo — versão europeia do Nivus — e algumas configurações do Polo vendidas no continente.

Volkswagen vai encerrar venda de carros manuais - Foto: Divulgação

Esportivos já abandonaram os três pedais



Enquanto isso, os modelos esportivos da fabricante alemã já seguem outro caminho. O Polo GTI europeu utiliza apenas transmissão DSG, repetindo o mesmo cenário visto atualmente no Golf GTI e no Golf R.

Regras de emissões aceleraram mudança

Além da preferência dos consumidores pelos automáticos, as leis de emissões mais rígidas também ajudaram a acelerar o desaparecimento dos câmbios manuais.

Isso acontece porque as transmissões automáticas modernas conseguem trabalhar de forma mais eficiente para reduzir consumo de combustível e emissões durante os testes padronizados.

Ao mesmo tempo, desenvolver novas caixas manuais se tornou caro demais para um segmento cada vez menor. Segundo especialistas do setor, nem mesmo fornecedores demonstram interesse em continuar investindo nesse tipo de tecnologia.

Frank van Meel, chefe da divisão M da BMW, resumiu recentemente esse cenário ao afirmar que “o câmbio manual não faz mais muito sentido”.

Segundo ele, criar novas transmissões para um nicho cada vez menor se tornou financeiramente complicado, principalmente pela falta de retorno no mercado.