Deixar carregador na tomada sem o celular gasta energia? Saiba o custo

As tarifas de energia elétrica no Brasil variam conforme a distribuidora e a localidade - Foto: Reprodução | Internet

O uso do carregador sem a conexão do aparelho celular pode causar um gasto a mais na conta de energia. Isso porque carregadores de telefone consomem energia em modo de espera, mesmo que não estejam conectados a um dispositivo.

Mesmo com nenhum aparelho conectado, a fonte puxa alimentação, mas o gasto é pouco significativo. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) estabelece padrões de eficiência energética para diversos aparelhos eletrônicos, incluindo o consumo em modo standby.

O valor gasto de energia do carregador depende da tarifa de energia elétrica aplicada em cada região e do tipo de consumidor (residencial, comercial, industrial). As tarifas de energia elétrica no Brasil variam conforme a distribuidora e a localidade.

| Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em dezembro de 2024, a tarifa média do kWh na Bahia era de R$ 0,82. O valor pode variar de acordo com a classe de consumo e a quantidade de energia consumida.

Se considerarmos uma tarifa hipotética de R$ 0,82 por kWh, o cálculo seria:

- Carregadores fabricados após 2022: Consomem aproximadamente 0,10 W. Deixados conectados por um ano inteiro (24h/dia), utilizariam cerca de 0,876 kWh, resultando em um custo de R$ 0,7183 anuais.

- Modelos entre 2011 e 2022: Com consumo de 0,30 W, usariam cerca de 2,6 kWh ao ano, gerando uma despesa de aproximadamente R$ 2,13.

- Carregadores de 2010 ou mais antigos: consomem em média 4,3 kWh por ano, com custo de R$ 3,52.