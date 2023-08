Desburocratizar serviços é meta da FENAJU, avalia Cilene Sabino

A paraense Cilene Sabino, presidente da Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) e da Federação Nacional das Juntas Comerciais (FENAJU) pela terceira vez, fala a respeito da sua atuação à frente das duas entidades e na interação com as Juntas Comerciais dos demais estados brasileiros durante entrevista para o Portal Guarany Júnior.

“Tenho uma relação excelente com os meus colegas presidentes de juntas comerciais, prova disso é que fui eleita presidente da Fenaju pela 3ª vez e por aclamação”, destaca Cilene Sabino, apontando que a confiança dos seus colegas em a elegerem mais uma vez para a FENAJU é resultado do seu planejamento e da execução do que tem planejado nas duas frentes, tanto no Pará, quanto no Brasil.

“Graças a Deus está sendo dentro do planejado e bem executado, apresentei recentemente aos presidentes das demais juntas comerciais alguns projetos que foram elaborados pela Jucepa, como por exemplo o Radar Empresarial, que é um monitoramento em tempo real de qualquer arquivamento que ocorra na Pessoa Jurídica vinculada à empresa monitorada; a Carteira do Empresário, que é uma carteira de identidade profissional para os empresários que se estabelecem no estado do Pará; o projeto de proteção ao CPF do usuário; e outros produtos que visam garantir um conforto para quem atua no ramo empresarial”, avalia Sabino.

A presidente aponta também sobre como o desenvolvimento tecnológico pode ser parceiro na gestão das juntas comerciais e poder ser utilizado em favor do empresariado. Nesse sentido, ela enumera as ações que coloca em prática na JUCEPA.

“Eu destaco a padronização na coleta de dados realizada pelas juntas comerciais, o projeto visa buscar uma padronização nos processos e nas ferramentas, de modo a garantir ainda mais celeridade e facilidade para abertura de novos negócios. O projeto vem sendo capitaneado pelos senhores Sr. Aiua Reis, Gerente do Registro Mercantil da Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) com o Sr. Osmar Vitor, Diretor de Integração da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) e pelos senhores Sr. Aiua Reis, e com apoio de todos os integradores estaduais, nunca antes sonhado, com acompanhamento do DREI e sob a nossa supervisão”.

Além disso, depois do encontro de presidentes de Juntas Comerciais em junho deste ano, que aconteceu em Salvador e teve a Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) como anfitriã, Sabino destaca os encontros que acontecerão ainda neste ano, bem como mais uma edição do Congresso Nacional das Juntas Comerciais (CONAJ) e do Congresso Internacional do Registro Empresarial (CIREM), no CRC em São Paulo.

“Além das reuniões mensais que irão ocorrer em Maceió, Teresina, Rio Branco, Macapá e Fortaleza, teremos em novembro teremos mais uma edição do Congresso Nacional das Juntas Comerciais (CONAJ) e do Congresso Internacional do Registro Empresarial (CIREM), no CRC em São Paulo, com a presença de autoridades em registro empresarial, e dirigentes de juntas comerciais”, projeta Cilene Sabino.