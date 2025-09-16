Desemprego: Brasil atinge marca histórica em 2025

Taxa de desemprego no Brasil alcança valor recorde em 2025 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A taxa de desemprego no Brasil alcançou um recuo de 5,6% neste trimestre, que encerrou em julho, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este é o percentual mais baixo da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) que vem fazendo registros desde 2012.

No trimestre anterior, que terminou em abril, a taxa era de 6,6%. No ano passado, considerando o mesmo recorte de tempo, era de 6,9%.

A desocupação afeta 6,11 milhões de brasileiros no trimestre estudado, sendo o menor número desde o final de 2013, que era de 6,10 milhões. O resultado demonstra uma queda de 14,2% (1 milhão de pessoas) quando comparado ao trimestre anterior e 16% (menos 1,2 milhão) quando comparado com o ano passado.

Número de pessoas ocupadas também bate recorde

O nível de ocupação, que corresponde ao percentual de pessoas ocupadas na população em idade para trabalhar, segue em patamar recorde de 58,8%, porcentagem que representa 102,4 milhões de pessoas.

Já o número de pessoas com carteira assinada totalizou 39,1 milhões, maior volume desde 2012.

Trabalhadores informais

A taxa de trabalhadores informais apresentou um recuo para 37,8% em julho. Tal porcentagem é levemente menor quando comparada ao trimestre anterior, que marcou 38%.

Autônomos

A taxa de trabalhadores por conta própria também apresentou uma marca recorde, com uma alta de 1,9% no trimestre e 4,2% ao ano.

Salário brasileiro

O rendimento médio habitual dos trabalhadores brasileiro foi de R$ 3.484. Tal valor representa um avanço de 1,3% no trimestre e 3,8% ao ano. O salário médio também é um tópico que está em valores recordes, sendo esse o valor mais alto da série histórica da Pnad.