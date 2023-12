Desemprego em outubro é menor desde 2014, diz IBGE | A TARDE

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mostrou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6%, no mês de outubro, a menor desde 2014, quando o índice foi de 6,7%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O índice atual ficou abaixo do verificado no trimestre móvel anterior, encerrado em julho (7,9%). Também foi inferior ao período de outubro de 2022 (8,3%). O resultado ficou de acordo com as expectativas de consultorias e instituições financeiras, que apontavam para desemprego de 7,6% da força de trabalho no trimestre encerrado em outubro de 2023.

O rendimento médio dos trabalhadores também avançou no trimestre encerrado em outubro. Ficou em R$ 2.999, o que representa um crescimento de 1,7% em relação ao trimestre anterior, concluído em julho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi de 3,9%.

Pela primeira vez o número de pessoas ocupadas chegou a 100 milhões no Brasil, segundo dados divulgados pelo IBGE. Esse é o maior nível alcançado pelo indicador, desde que a série histórica começou a ser elaborada pelo instituto, em 2012.