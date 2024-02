Desemprego fecha 2023 com menor taxa desde 2014 | A TARDE

A taxa média anual do índice de desemprego fechou 2023 com uma queda de 7,8%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira, 31.

Os dados indicam o menor resultado do índice desde 2014, quando ficou em 7%. De acordo com o IBGE, o dado confirma uma tendência apresentada em 2022, com a recuperação do mercado de trabalho após o impacto causado pela pandemia de Covid-19. Em 2022, a taxa média anual de desemprego chegou a 9,3%.

A taxa de desocupação ficou em 7,4% no trimestre encerrado em dezembro de 2023, representando um recuo de 0,3 ponto percentual em comparação com o período anterior, entre julho e setembro (7,7%).

“O resultado anual é o menor desde 2014, confirmando a tendência já apresentada em 2022 de recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia da COVID-19”, explica a nota do IBGE.

O índice foi o mais baixo desde o trimestre finalizado em janeiro de 2015. Em relação ao trimestre encerrado em dezembro, é o menor desde 2014.