Desemprego na Bahia cai 2,9% no segundo trimestre

Desemprego caiu na Bahia no segundo trimestre de 2024 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A taxa de desemprego na Bahia registrou uma queda de 2,9% no segundo trimestre de 2024, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, publicada nesta quinta-feira, 15, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O percentual, que era de 14% no primeiro trimestre do ano, despencou para 11,1% no segundo trimestre, fazendo o estado abandonar a liderança do ranking brasileiro de desemprego.

O posto agora pertence ao estado de Pernambuco, que tem uma taxa de desemprego de 11,5%.

Em termos nacionais, a taxa de desemprego caiu de R$ 7,9% para 6,9%, que é o melhor resultado do Brasil desde junho de 2014. O percentual é maior entre as mulheres (8,6%) e os pretos (8,5%) do que entre os homens (5,6%) e os brancos (5,5%).