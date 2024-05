Deyvid Bacelar sobre mudança na Petrobras: "Decisão acertada" | A TARDE

O presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, fez a conferência de encerramento do primeiro dia da Sala A TARDE do Congresso Direito e Sustentabilidade. Ao Portal A TARDE ele falou sobre a mudança no comando eda Petrobras, com a demissão do presidente Jean Paul Prates e a indicação de Magda Chambriard para o cargo.

"A decisão soberana é do presidente Lula. Ele tem a capacidade de análise melhor do que a nossa. Ele consegue enxergar a floresta enquanto nós estamos observando uma árvore, um bosque. A decisão dele com certeza é uma decisão acertada", diz Bacelar.

O dirigente destaca a boa relação com o companheiro Jean Paul Prates e sua atuação como Senador na Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras.

"Foi o principal parlamentar na luta contra as privatizações, dentre elas a privatização da Petrobras, que só não ocorreu por conta da luta da categoria petroleira e da articulação que alguns parlamentares tiveram, principalmente o companheiro Jean Paul. Até por conta disso ele se tornou presidente da companhia".

Deyvid também ressaltou a reconstrução da relação com o movimento sindical "infinitamente melhor que governos anteriores", além da redução do preço dos combustíveis "que a população baiana não conseguiu usufruir", disse Bacelar, lembrando a porivatização da refinaria Landulpho Alves para a Acelen.

Apesar da queda no preço das ações da empresa após o anúncio das mudança, Bacelar não acredita em nenhuma mudança brusca na condução da empresa. Clarice Copetti ocupa a presidência interina enquanto Magda Chambriard passa por avaliações internas.

"Aqueles que trabalham com mercado de capitais especulam com as ações da Petrobras, seja na B3 seja na bolsa de Nova York e ganham muito dinheiro com isso. Há uma sinalização do governo de que a Petrobras, além de continuar gerando lucros líquidos e dividendos altos para os seus acionistas", pondera Deyvid.

Para o presidente da FUP, nova direção deve acelerar o cumprimento do programa de governo e do seu papel social. "Consequentemente, teremos mais investimentos a serem feitos no Brasil a partir da Petrobras, até porque a própria Magda Chambriard já vem defendendo ampliação do conteúdo local, para que navios, plataformas, sondas, sejam construídos para ampliar a capacidade de refino com ampliação de refinarias existentes e conclusão das obras das refinarias paralisadas lá atrás, que Jean Paul até iniciou, mas a tendência agora é antecipar isso".

