ECONOMIA
Dia das Mães deve aquecer varejo baiano em R$ 15 bilhões
É esperado o crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2025
Comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães já está movimentando a economia baiana e é esperado o crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2025.
Segundo estimativa do Sistema Comércio-BA, através da Fecomércio-BA, a expectativa é de faturamento de R$ 15,2 bilhões para os setores relacionados à data. O perspectiva não inclui vendas de veículos e materiais de construção.
De acordo com o consultor econômico do Sistema Comércio-BA, Guilherme Dietze, a proximidade da data com o período habitual de pagamento de salários tende a favorecer as decisões de compra.
"Por outro lado, é importante considerar que o mês de abril contou com diversos feriados, o que pode ter comprometido parte da renda disponível para as compras do Dia das Mães, além do desafio recente da inflação em alimentação e combustíveis”, esclarece o consultor.
Crescimento por segmentos
Das seis atividades analisadas, três devem apresentar desempenho positivo, enquanto as demais tendem a registrar retração. A principal diferença entre os segmentos está na sensibilidade ao crédito.
Assim, os setores de consumo básico devem se destacar, como:
- farmácias e perfumarias, com crescimento estimado de 8%
- supermercados, com alta prevista de 4%.
“Esses dois segmentos possuem dinâmicas distintas no período. No caso de farmácias e perfumarias, o impulso vem da busca por presentes, como perfumes, maquiagens e produtos de cuidados pessoais. Já os supermercados se beneficiam do aumento na demanda por alimentos e bebidas para celebrações familiares no segundo domingo de maio”, destaca o consultor.
Também com desempenho positivo está o grupo "outras atividades" que, embora inclua a venda de combustíveis, reúne diversos setores como joalherias, lojas de chocolates e artigos esportivos, entre outros. A expectativa é de crescimento expressivo, também na ordem de 8% na comparação anual.
Setores em queda
Em contrapartida, setores mais dependentes de crédito devem enfrentar retração, pois são produtos de maior valor agregado, cujo consumo é mais sensível ao nível das taxas de juros, atualmente elevadas.
Serão afetados:
- Móveis e decoração (-9%);
- vestuário, tecidos e calçados (-5%);
- eletrodomésticos e eletrônicos (-4%).
Leia Também:
Cesta do Dia das Mães
O levantamento aponta que a inflação acumulada em 12 meses para uma cesta de 26 itens é de 1,22%, conforme monitoramemto do IPCA da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Esse índice está abaixo da inflação geral da região no mesmo período (4,01%) e inferior ao registrado na mesma cesta no ano anterior (2,53%).
A queda nos preços é puxada pelo segmento de eletroeletrônicos, com destaque para:
- Ar-condicionado (-13,93%);
- refrigerador (-10,25%);
- fogão (-9,32%);
- máquina de lavar (-6,8%).
Segundo a pesquisa, a redução pode estar ligada à valorização do real, que reduz os custos de importação de produtos e componentes.
Também apresentam queda itens como:
- Roupa de cama (-3,07%);
- blusa (-2,52%);
- short feminino (-0,63%).
Por outro lado, os maiores aumentos concentram-se em:
- Bijuterias (13,69%);
- produtos para cabelo (8,79%);
- sapatos femininos (7,48%);
- sandálias (7,47%).
Os dados representam médias, podendo haver variações acima ou abaixo desses valores. Por isso, a Fecomércio recomenda que os consumidores pesquisem preços para obter melhores condições, inclusive usando a internet como referência para negociação em lojas físicas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes