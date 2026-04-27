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ECONOMIA

Dia das Mães deve aquecer varejo baiano em R$ 15 bilhões

É esperado o crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2025

Luiza Nascimento
Por

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Dia das Mães
Dia das Mães - Foto: Divulgação/Fecomércio

Comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães já está movimentando a economia baiana e é esperado o crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2025.

Segundo estimativa do Sistema Comércio-BA, através da Fecomércio-BA, a expectativa é de faturamento de R$ 15,2 bilhões para os setores relacionados à data. O perspectiva não inclui vendas de veículos e materiais de construção.

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De acordo com o consultor econômico do Sistema Comércio-BA, Guilherme Dietze, a proximidade da data com o período habitual de pagamento de salários tende a favorecer as decisões de compra.

"Por outro lado, é importante considerar que o mês de abril contou com diversos feriados, o que pode ter comprometido parte da renda disponível para as compras do Dia das Mães, além do desafio recente da inflação em alimentação e combustíveis”, esclarece o consultor.

Crescimento por segmentos

Das seis atividades analisadas, três devem apresentar desempenho positivo, enquanto as demais tendem a registrar retração. A principal diferença entre os segmentos está na sensibilidade ao crédito.

Assim, os setores de consumo básico devem se destacar, como:

  • farmácias e perfumarias, com crescimento estimado de 8%
  • supermercados, com alta prevista de 4%.

“Esses dois segmentos possuem dinâmicas distintas no período. No caso de farmácias e perfumarias, o impulso vem da busca por presentes, como perfumes, maquiagens e produtos de cuidados pessoais. Já os supermercados se beneficiam do aumento na demanda por alimentos e bebidas para celebrações familiares no segundo domingo de maio”, destaca o consultor.

Também com desempenho positivo está o grupo "outras atividades" que, embora inclua a venda de combustíveis, reúne diversos setores como joalherias, lojas de chocolates e artigos esportivos, entre outros. A expectativa é de crescimento expressivo, também na ordem de 8% na comparação anual.

Setores em queda

Em contrapartida, setores mais dependentes de crédito devem enfrentar retração, pois são produtos de maior valor agregado, cujo consumo é mais sensível ao nível das taxas de juros, atualmente elevadas.

Serão afetados:

  • Móveis e decoração (-9%);
  • vestuário, tecidos e calçados (-5%);
  • eletrodomésticos e eletrônicos (-4%).

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Cesta do Dia das Mães

O levantamento aponta que a inflação acumulada em 12 meses para uma cesta de 26 itens é de 1,22%, conforme monitoramemto do IPCA da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Esse índice está abaixo da inflação geral da região no mesmo período (4,01%) e inferior ao registrado na mesma cesta no ano anterior (2,53%).

A queda nos preços é puxada pelo segmento de eletroeletrônicos, com destaque para:

  • Ar-condicionado (-13,93%);
  • refrigerador (-10,25%);
  • fogão (-9,32%);
  • máquina de lavar (-6,8%).

Segundo a pesquisa, a redução pode estar ligada à valorização do real, que reduz os custos de importação de produtos e componentes.

Também apresentam queda itens como:

  • Roupa de cama (-3,07%);
  • blusa (-2,52%);
  • short feminino (-0,63%).

Por outro lado, os maiores aumentos concentram-se em:

  • Bijuterias (13,69%);
  • produtos para cabelo (8,79%);
  • sapatos femininos (7,48%);
  • sandálias (7,47%).

Os dados representam médias, podendo haver variações acima ou abaixo desses valores. Por isso, a Fecomércio recomenda que os consumidores pesquisem preços para obter melhores condições, inclusive usando a internet como referência para negociação em lojas físicas.

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Tags:

dia das mães economia Varejo

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