Voos internacionais ficarão até 28% mais caros após reforma, diz diretor da TAP Air

A-330 da Tap Air Portugal taxiando no pátio do Aeroporto de Salvador (BA) - Foto: Joá Souza/ Ag. A Tarde

Voar para o exterior pode ficar mais caro em breve no Brasil. É o que indica o diretor da TAP Air Portugal para as Américas, Carlos Antunes, em alerta sobre a Reforma Tributária. Conforme o gestor, as mudanças podem encarecer o preço das passagens internacionais de 13% a 28%.

"Neste momento os tributos são pagos na fonte, no país de origem. Ou seja, vai incidir uma bitributação. E isso pode fazer com que encareça o preço da passagem de 13% a 28%. Isso novamente vai reduzir a atratividade de viajar para o exterior. É um canal de comunicação, um canal de desenvolvimento socioeconômico, um canal para as famílias se conectarem, um canal para os negócios serem realizados", disse Antunes em entrevista ao jornal A TARDE.

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O que muda na reforma tributária

Por conta da reforma tributária, as passagens aéreas internacionais no Brasil deixarão de ser isentas de tributos federais (como PIS e Cofins), seguindo recomendações da ICAO (Organização Internacional de Aviação Civil). A nova regra estabelece a cobrança do IVA (formado pela CBS federal e o IBS estadual/municipal) sobre esses bilhetes.

A reforma tributária foi aprovada no final de 2023 e determinou um novo sistema de impostos, criando o IVA Dual. As mudanças são escalonadas até entrar em pleno vigor em 2033.

CBS (imposto federal) substitui os atuais PIS, Cofins e IPI - Opera 100% em 2027

IBS (imposto estadual e municipal) substitui ICMS e ISS - Opera 100% em 2033

"O Brasil viu a meta dos 9 milhões de turistas ser ultrapassada neste ano. Mas se nós introduzirmos o imposto, um custo correspondente a 28% em cima da passagem, isso pode reduzir a demanda. Pode fazer com que as companhias aéreas comecem a fazer mais contas e analisem que o resultado no Brasil poderá não ser tão positivo como levar os mesmos voos para outros países. A Reforma Tributária é algo que nós estamos vendo, não com alguma, mas com muita preocupação", afirmou o diretor da TAP Air.

Entrevista com o Diretor da TAP, Carlos Antunes | Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Instabilidade global aumenta preços

Outro importante fator de impacto no preço final da aviação tem sido recentes episódios de instabilidade global, em especial a guerra no Irã, que aflige países do Oriente Médio.

"O custo do combustível de aviação, desde março deste ano, aumentou muito. O barril de petróleo, que estava em 100 dólares, passou para 200 dólares. O combustível de aviação é mais caro do que os outros combustíveis. E quando aumenta o barril de petróleo, o combustível de aviação aumenta mais", explicou Antunes.

"O custo de combustível para uma companhia aérea ronda os 25%, 30%. Uma parte desse custo a gente passa para o cliente na forma de preço. Esse choque reduz a demanda, não há elasticidade que resista. Isso seria muito nefasto para a indústria. Assim como com outras companhias aéreas, já tivemos alguns aumentos de passagem por causa do combustível", continuou o diretor da TAP Air.

*Com informações de Divo Araújo