ALERTA NA AVIAÇÃO
Voos internacionais ficarão até 28% mais caros após reforma, diz diretor da TAP Air
Isenção de impostos para voos internacionais chegará ao fim em 2027
Voar para o exterior pode ficar mais caro em breve no Brasil. É o que indica o diretor da TAP Air Portugal para as Américas, Carlos Antunes, em alerta sobre a Reforma Tributária. Conforme o gestor, as mudanças podem encarecer o preço das passagens internacionais de 13% a 28%.
"Neste momento os tributos são pagos na fonte, no país de origem. Ou seja, vai incidir uma bitributação. E isso pode fazer com que encareça o preço da passagem de 13% a 28%. Isso novamente vai reduzir a atratividade de viajar para o exterior. É um canal de comunicação, um canal de desenvolvimento socioeconômico, um canal para as famílias se conectarem, um canal para os negócios serem realizados", disse Antunes em entrevista ao jornal A TARDE.
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O que muda na reforma tributária
Por conta da reforma tributária, as passagens aéreas internacionais no Brasil deixarão de ser isentas de tributos federais (como PIS e Cofins), seguindo recomendações da ICAO (Organização Internacional de Aviação Civil). A nova regra estabelece a cobrança do IVA (formado pela CBS federal e o IBS estadual/municipal) sobre esses bilhetes.
A reforma tributária foi aprovada no final de 2023 e determinou um novo sistema de impostos, criando o IVA Dual. As mudanças são escalonadas até entrar em pleno vigor em 2033.
- CBS (imposto federal) substitui os atuais PIS, Cofins e IPI - Opera 100% em 2027
- IBS (imposto estadual e municipal) substitui ICMS e ISS - Opera 100% em 2033
"O Brasil viu a meta dos 9 milhões de turistas ser ultrapassada neste ano. Mas se nós introduzirmos o imposto, um custo correspondente a 28% em cima da passagem, isso pode reduzir a demanda. Pode fazer com que as companhias aéreas comecem a fazer mais contas e analisem que o resultado no Brasil poderá não ser tão positivo como levar os mesmos voos para outros países. A Reforma Tributária é algo que nós estamos vendo, não com alguma, mas com muita preocupação", afirmou o diretor da TAP Air.
Instabilidade global aumenta preços
Outro importante fator de impacto no preço final da aviação tem sido recentes episódios de instabilidade global, em especial a guerra no Irã, que aflige países do Oriente Médio.
"O custo do combustível de aviação, desde março deste ano, aumentou muito. O barril de petróleo, que estava em 100 dólares, passou para 200 dólares. O combustível de aviação é mais caro do que os outros combustíveis. E quando aumenta o barril de petróleo, o combustível de aviação aumenta mais", explicou Antunes.
"O custo de combustível para uma companhia aérea ronda os 25%, 30%. Uma parte desse custo a gente passa para o cliente na forma de preço. Esse choque reduz a demanda, não há elasticidade que resista. Isso seria muito nefasto para a indústria. Assim como com outras companhias aéreas, já tivemos alguns aumentos de passagem por causa do combustível", continuou o diretor da TAP Air.
*Com informações de Divo Araújo
Por que as passagens aéreas internacionais podem ficar mais caras no Brasil?As passagens aéreas internacionais estão sujeitas a mudanças tributárias que podem aumentar os preços entre 13% e 28%. A reforma tributária acaba com a isenção de tributos federais, impactando diretamente no custo das passagens.
Qual é o papel da reforma tributária nas passagens aéreas?A reforma tributária, aprovada em 2023, institui a cobrança de um novo imposto (IVA) sobre as passagens aéreas internacionais, que era isento anteriormente. Isso pode desestimular viagens internacionais.
Quando essas novas taxas começarão a vigorar?As mudanças da reforma tributária estão programadas para serem implementadas de forma escalonada até 2033, com o IVA Dual começando a operar totalmente até essa data.
Como a instabilidade global afeta os preços das passagens aéreas?A instabilidade global, como a guerra no Irã, eleva os preços do petróleo, o que encarece o combustível de aviação. Esse aumento de custos costumava ser repassado para os consumidores.
O que significa 'bitributação' nas passagens aéreas?Bitributação se refere à cobrança de impostos em dois níveis: federal e estadual ou municipal. Isso significa que as passagens aéreas no Brasil passarão a ter múltiplas taxas tributárias, elevando seu custo.
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