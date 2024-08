Dia dos Pais 2024 deve movimentar R$ 7,7 bilhões

- Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

O Dia dos Pais 2024 vai gerar um crescimento de de 4,7% nas vendas do ano no país, com um faturamento em torno de R$ 7,7 bilhões. As informações foram divulgadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Três setores devem ser responsáveis pela maior parte das vendas: vestuário, perfumaria e cosméticos, e utilidades domésticas e eletrônicos. As lojas de vestuário devem faturar cerca de R$ 3 bilhões, enquanto perfumaria e cosméticos devem movimentar R$ 1,5 bilhão.

VEJA TAMBÉM:

>>>Dia dos Pais: setores ligados com data devem crescer 8% na Bahia

Utilidades domésticas e eletrônicos devem gerar R$ 1,2 bilhão. Ao total, esses setores representarão 75% das vendas do Dia dos Pais, segundo a CNC. Além do aumento nas vendas, a data também deve gerar oportunidades de emprego temporário. A CNC prevê a criação de mais de 10 mil vagas temporárias em agosto de 2024, com uma média salarial de R$ 1.700, um aumento de quase 5% em relação ao ano passado. A taxa de efetivação desses temporários pode chegar a 9%, a maior desde 2021.

O Dia dos Pais 2024 será celebrada em 11 de agosto.