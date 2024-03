Diesel, gasolina e etanol sobem nos postos do Brasil em fevereiro | A TARDE

O preço médio da gasolina e do diesel subiram em fevereiro em comparação com o mês de janeiro, devido à alta dos preços do petróleo no mercado internacional e o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O levantamento é do ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.

Segundo o Head de Inovação e Portfólio na ValeCard, Brendon Rodrigues, o preço médio do etanol também avançou, provavelmente com impacto do período da entressafra da cana-de-açúcar.

"Geralmente, isso (a entressafra) impacta o preço do etanol neste período de diversas maneiras, atrelado a menor oferta, aumento da demanda e estoques baixos, o que pode contribuir para essa alta, variando de acordo com a região do país", disse Rodrigues.

O preço médio do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou um aumento de 0,40% em fevereiro, a 6,206 reais por litro, ante o fechamento de janeiro, segundo a pesquisa, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os Estados do Brasil.

O preço da gasolina, por sua vez, subiu 2,53%, a 5,943 reais por litro, enquanto o etanol hidratado avançou 3,33%, a 3,713 reais.