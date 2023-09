Diretor do Sebrae-BA ressalta importância da tecnologia: "fundamental"

Em evento que celebrou o lançamento do XII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que ocorreu na sede do Sebrae, no bairro do Costa Azul, em Salvador, nesta segunda-feira,12, o diretor-superintendente, Jorge Khoury, conversou com exclusividade com o Portal A TARDE onde contou a importância dessa iniciativa para os municípios e principalmente para os que desejam começar a empreender. De acordo com o gestor, o trabalho realizado pelo Sebrae é positivo mas precisa ser feito em conjunto com entidades ligadas ao ramo do negócio assim como a contribuição dos entes federativos.

"Eu enxergo de uma maneira muito positiva, entendo que fazer um trabalho voltado para os negócios é muito importante e fica mais importante ainda quando é voltado para micro e pequena empresa, que representa cerca de noventa e oito por cento das empresas do nosso estado", destacou. "O trabalho que as instituições fazem, as prefeituras, o governo, é importante sim. No entanto, precisa ser coordenado, tem que ser ajustado, de maneira a demonstrar que as parcerias que são importantes para ser obter um resultado positivo", acrescentou.

O gestor destacou que o ambiente precisa ser favorável para que as empresas possam crescer e ressaltou o quão relevante é um ajuste entre os entes municipais, estaduais e federais. "Muitas vezes a empresa tá arrumadinha tá certinha, o gestor é competente, mas se ele tiver num ambiente desfavorável é muito ruim e o ambiente que ele está depende da política pública do município, do estado, logicamente que da união também", explicou.

"Então, no momento em que as prefeituras estejam alinhadas, com as coisas afinadas com esse propósito, criando as condições do micro e pequeno empreendedor ter suporte, ter apoio, com certeza eles serão os grandes responsáveis pela geração de emprego e riqueza do município", disse.

Khoury comentou também a importância da tecnologia dentro das empresas com o intuito de se adequar às novas realidades. "Estamos vivendo a cada dia que passa um novo tempo. A gente não pode achar que já sabe tudo no momento que sabemos que todo dia surge uma tecnologia nova, uma inovação. Se nós não nos dermos a conta disso vamos ficar pra trás. Buscar e levar o que há de mais moderno, o que há de mais tecnológico, o que há de mais inovador para todos é fundamental com esse cenário atual", destacou. "A Bahia tem toda a condição, precisa ter toda a condição de ter essa visão, de ter esse espírito, de ter essa observação", apontou o gestor.