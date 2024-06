Dívida bruta do país sobe a 76% do PIB em abril | A TARDE

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) subiu para 76% do Produto Interno Bruto (PIB) em abril de 2024, atingindo a marca de R$ 8,4 trilhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Banco Central (BC).

A DBGG compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais e registrou um aumento de 0,3 p.p. do PIB em relação ao mês anterior, decorrente dos juros nominais apropriados (aumento de 0,6 p.p.), do efeito da desvalorização cambial (aumento de 0,1 p.p.), do resgate líquido de dívida (redução de 0,1 p.p.) e da variação do PIB nominal (redução de 0,4 p.p.).

No ano, o aumento de 1,6 p.p. do PIB decorre principalmente da incorporação de juros nominais (aumento de 2,5 p.p.), da desvalorização cambial (aumento de 0,3 p.p.), da emissão líquida de dívida (aumento de 0,2 p.p.) e do crescimento do PIB nominal (redução de 1,5 p.p.).

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu 61,2% do PIB (R$6,8 trilhões) em abril, elevando-se 0,1 p.p. do PIB no mês. Esse resultado refletiu em especial os impactos dos juros nominais apropriados (aumento de 0,7 p.p.), do ajuste de paridade da dívida externa líquida (aumento de 0,2 p.p.), da desvalorização cambial de 3,5% no mês (redução de 0,4 p.p.) e da variação do PIB nominal (redução de 0,3 p.p.). N

O Sistema de Expectativas do Banco Central aponta que a dívida bruta deve terminar este ano em 77,7% do PIB, já a dívida líquida, em 63,8%.

