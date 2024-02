Dívida pública fecha 2023 em R$ 6,52 trilhões | A TARDE

A Dívida Pública Federal ficou em R$ 6,5 trilhões em 2023, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 30, pela Secretaria do Tesouro Nacional. É um crescimento de 9,56% em comparação com o ano de 2022, quando a dívida estava em R$ 5,951 trilhões.

A expectativa do Ministério da Economia era que a dívida encerrasse 2023 entre R$ 6,4 trilhões e R$ 6,8 trilhões.

Em novembro, a dívida era de R$ 6,325 trilhões, uma alta de 3,09%. Em 2023, o resultado negativo ficou em R$ 230,5 bilhões, o equivalente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Tesouro Nacional. Para 2024, a previsão do Tesouro Nacional é que a dívida encerre o ano entre R$ 7 trilhões e R$ 7,4 trilhões.

A dívida pública acontece quando o governo gasta mais do que arrecada. Por meio da dívida , o Tesouro Nacional emite títulos públicos para pegar emprestado dinheiro dos investidores e honrar compromissos financeiros. Em troca, compromete-se a devolver os recursos depois de alguns anos, no vencimento do papel, com algum rendimento.