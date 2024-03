DOC e TEC terão operações encerradas nesta quinta-feira | A TARDE

Depois de quase 40 anos de funcionamento, o sistema de transferência bancária Documento de Ordem de Crédito (DOC) vai deixar de existir. A Transferência Especial de Crédito (TEC) também abandona as operações de forma definitiva nesta quinta-feira, 29.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o fim das duas formas de pagamento ocorre pela falta de interesse dos brasileiros na utilização das ferramentas, que perderam em preferência para o Pix, que é gratuito e instantâneo.

O valor máximo das transações utilizando TEC e DOC era de R$ 4.999,99. As movimentações do DOC eram efetivadas um dia após o banco receber a ordem de transferência, enquanto pela TEC, a transferência era realizada no final do mesmo dia.

Levantamento da Febraban explica que as transações via DOC no primeiro semestre de 2023 somaram 18,3 milhões de operações, apenas 0,05% do total de 37 bilhões de operações feitas no ano. Com isso, o DOC ficou atrás de cheques (125 milhões), TED (448 milhões), boleto (2,09 bilhões), cartão de débito (8,4 bilhões), cartão de crédito (8,4 bilhões) e do PIX, a escolha preferida dos brasileiros, com 17,6 bilhões.

As transações pelos sistemas que serão finalizados puderam ser agendadas até esta quinta-feira. A Transferência Eletrônica Disponível (TED) seguirá como uma opção válida.