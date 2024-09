Dólar abre em queda, à espera de novas decisões de juros nesta semana

O mercado espera que o Federal Reserve reduza a taxa de juros dos Estados Unidos - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

De olho na "Superquarta" de 2024, dia em que se coincidem as reuniões que definem as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos, o dólar abriu em queda nesta segunda-feira, 16.

Para esta semana, portanto, o mercado espera que o Federal Reserve (Fed), finalmente reduza a taxa de juros dos Estados Unidos. No Brasil, por outro lado, a expectativa é que o Comitê de Política Monetária (Copom) volte a subir a taxa básica (Selic) do país.

Às 09h05 o dólar operava em queda de 0,20%, cotado em R$ 5,5560. Na última sexta-feira, o dólar encerrou com um recuo de 0,92%, cotado a R$ 5,5672. Os negócios no Ibovespa, por sua vez, só começam a partir das 10h. Na última sexta-feira, o índice encerrou com um avanço de 0,64%, aos 134.882 pontos.