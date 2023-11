Dólar abre em queda após dados de emprego nos EUA | A TARDE

O dólar caiu nesta sexta-feira, 3, após divulgação dos dados de emprego nos EUA, e operou com queda de 1,75%, por volta das 11h, e ficou cotada a R$ 4,885 na compra e a R$ 4,886 na venda.

Segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, a economia norte-americana criou 150 mil empregos em outubro. O número veio abaixo do esperado pelos analistas ouvidos pelo "The Wall Street Journal", que previam abertura de 170 mil postos de trabalho. Já a taxa de desemprego ficou em 3,9% - acima do consenso de 3,8%.

O Ibovespa iniciou o pregão desta sexta em alta expressiva, com apoio do exterior após o relatório de emprego dos EUA. Por volta das 10h55, o Ibovespa subia 2,57%, aos 118.010 pontos, com máxima intradiária de 118.051 pontos e mínima de 115.062 pontos.