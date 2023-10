Dólar aproxima-se de R$ 5,17 e fecha no maior valor desde março | A TARDE

O dólar fechou quinta-feira, 5, em alta com R$5,17. É o maior valor desde março, num período onde há maior aversão aos riscos nos mercados globais nos últimos dias.

A cotação disparou após a abertura do mercado norte-americano. Na máxima do dia, por volta das 12h50, a moeda chegou a R$ 5,19. Na quarta-feira, 4, a bolsa de valores caiu 0,28% e atingiu o nível mais baixo em quatro meses.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda, encerrando o pregão desta quinta em queda de 0,28%, aos 113.284 pontos.

O dólar teve a maior sequência de altas no mundo em nove anos em meio à espera para a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos, prevista para esta sexta-feira (6). Caso a economia norte-americana gere mais empregos que o esperado, aumentam as pressões para que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) eleve os juros mais uma vez antes do fim do ano.