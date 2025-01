Dólar bate R$ 6,17, maior variação anual desde 2020

No mercado de ações, o Ibovespa fechou aos 124.698 pontos - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

O dólar encerrou a segunda-feira, 30, em queda de 0,22%, aos R$ 6,1797, mas uma alta de 27,35% frente ao real, na maior disparada desde 2020, na pandemia de Covid-19, quando o aumento foi de 29,36%.

Na última sessão do dólar do ano, o Banco Central realizou uma nova intervenção no mercado de câmbio à vista, injetando US$ 1,8 bilhão. Foi a 14ª atuação da autoridade monetária em dezembro, em dezoito dias de negociação, sendo a desta segunda-feira a nona no mercado à vista (quando não há compromisso de recompra dos dólares pelo Banco Central, como no leilão de linha).

O último boletim Focus do ano, por sua vez, apontou uma alta nas previsões do mercado financeiro para a cotação do dólar no fim de 2025. A estimativa agora é de uma cotação de R$ 5,96, contra R$ 5,90 no fim da semana passada.