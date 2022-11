Dólar cai abaixo dos R$ 5,15 e Ibovespa encerra em alta de 0,71%

As definições dos nomes que estarão na equipe técnica de transição do governo Lula, sinalizações sobre o orçamento de 2023 e especulações sobre indicações aos ministérios, bem como as eleições dos Estados Unidos deram uma acalmada no mercado. O dólar fechou ontem em queda de 0,50%, cotada a R$ 5,1455. Já o Ibovespa encerrou em alta de 0,71% aos 116.160 pontos.

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contará com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e os economistas Persio Arida e André Lara Resende, entre outros nomes, atendendo a expectativa dos financistas sobre o caminho da equipe econômica da transição para o próximo governo.

Já o Ibovespa foi impulsionado por ações de empresas ligadas às commodities metálicas com destaque para a Vale. Em dia de alta do minério de ferro negociado na China, Vale ON subiu 3,03% e CSN ON, 3,35%. Usiminas PN avançou 1,57% e Gerdau PN, 2,52%.

“Parece que damos um passo à frente e outro atrás. O nome do André Lara Resende e do Pérsio Árida são contrabalanceados pelo Nelson Barbosa e pela participação do Guido Mantega”, destacou o operador de renda variável da Manchester Investimentos, Felipe Cima, em entrevista ao jornal O Globo.

Já nos Estados Unidos, em meio as eleições de meio de mandato que renovam a Câmara dos Deputados americana, além de um terço do Senado, a expectativa é pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de outubro, que será divulgado nesta quinta-feira, 10.

Esse indicador serve para refletir a inflação oficial do país e funciona como um guia para o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) calibrar suas medidas de política monetária. Na semana passada, o Fed elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, a um patamar entre 3,75% e 4,00% ao ano, e indicou que, nos próximos meses, outros aumentos de menor magnitude virão.