Dólar fecha em alta de 0,31%, a R$5,16 na venda | A TARDE

O dólar subiu em 0,31% e fechou em R$ 5,1651 nesta quarta-feira, 25, após a divulgação do aumento na inflação no primeiro trimestre nos Estados Unidos (EUA).

No mês, a moeda norte-americana acumula alta de 2,98% sobre o real. Já o Ibovespa fechou estável, com leve queda de 0,08%, e chegou aos 124.645,58 pontos, no terceiro pregão consecutivo de perdas.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 1,6% no 1º trimestre de 2024, bem abaixo do consenso, que indicava alta anual de 2,5%, de acordo com a estimativa antecipada.