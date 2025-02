ECONOMIA Dólar fecha em forte queda pressionado por política tarifária de Trump Este foi o menor valor dede o dia 27 de novembro Por Redação 22/01/2025 - 17:58 h

Trump já anunciou publicamente que imporá tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

Fechar

Em meio às expectativas em torno dos anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as tarifas que ele deve impor a diversos países, o dólar encerrou o pregão desta quarta-feira, 22, em forte queda, cotado a R$ 5,94. Leia mais: >> Dólar despenca para R$ 5,92 sem anúncios de tarifas de Trump >> Dólar cai para R$ 6,04 em dia de posse de Trump A moeda norte-americana fechou a sessão com recuo de 1,41%, atingindo o menor patamar desde 27 de novembro, quando foi cotada a R$ 5,914. Entre os analistas, havia a expectativa de que Trump promovesse uma forte elevação nas tarifas comerciais contra vários países. Trump já anunciou publicamente que imporá tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México. No início da sessão desta quarta-feira, o dólar já operava abaixo da marca de R$ 6, cotado a R$ 5,997 na venda. Além das repercussões das políticas do governo Trump, os investidores acompanham o Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), e permanecem atentos ao cenário fiscal brasileiro.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR