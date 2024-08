Dólar sobe 1% em meio a queda das commodities e iene valorizado - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O dólar voltou a registrar alta, e nesta quarta-feira, 24, chegou a R$ 5,6490, com alta de 1,12% devido às quedas recorrentes nos preços da commodities e a recuperação do cenário japonês, com o ienes ante o dólar.

Na terça-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,588 na venda, em alta de 0,34%.

O Banco Central (BC) fará nesta sessão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de setembro de 2024.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) subia 0,91%, a 5.642 pontos. As eleições nos Estados Unidos seguem no radar após a desistência de Joe Biden à reeleição e a entrada de Kamala Harris como a possível candidata do Partido Democrata na disputa pela Casa Branca.

Com relação ao impacto do mercado externo no real, a expectativa é de que a moeda japonesa esteja tendo intervenção cambial, com o Banco do Japão (BoJ) voltando a elevar juros na reunião de política monetária que acontece na próxima semana.

No início da semana, a China surpreendeu os mercados ao cortar taxas de juros de curto e longo prazos, sinalizando a intenção de impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo.