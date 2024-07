Dólar sobe e bate R$ 5,52 após falas de Lula sobre gastos públicos

Falas do presidente influenciaram a política cambial do país - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Após falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre redução nos gastos públicos para melhorar o equilíbrio fiscal do governo, o dólar comercial registrou nesta quarta-feira, 26, alta de R$ 5,521 - um aumento de 1,13%.

"O problema não é que tem que cortar. Problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se precisa aumentar a arrecadação", afirmou o presidente em entrevista ao UOL.

Lula também afirmou que seu governo está analisando se está havendo "gasto exagerado", mas que isso está sendo feito "sem levar em conta nervosismos do mercado"

Ontem, 25, o mercado financeiro voltou a ter um dia de nervosismo quando o dólar superou novamente a marca de R$ 5,40 e a bolsa de valores caiu pela primeira vez após cinco altas consecutivas.

Além da fala do presidente, o aumento no dólar também está sendo influenciado pela análise do mercado aos novos dados da prévia da inflação para junho. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística( IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) desacelerou a 0,39% no mês.

No exterior, o cenário também foi impactado pela declaração da diretora do Federal Reserve (Fed). A moeda norte-americana avançava ante as divisas fortes, em especial em relação ao iene, que atingiu seu nível mais baixo desde 1986. Isso mantém os mercados cambiais alertas para qualquer sinal de intervenção das autoridades japonesas para impulsionar sua moeda.

Enquanto o dólar apresenta uma alta no mercado cambial, o Ibovespa registrou uma oscilação negativa de 0,02%, aos 122.296 pontos. Na véspera, o índice fechou em queda de 0,25%, aos 122.331 pontos.