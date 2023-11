Dólar sobe para R$ 5,01 após fala de Lula sobre meta fiscal | A TARDE

O dólar fechou em alta, e fechou o dia nesta sexta-feira, 27, vendido a R$ 5,013, com alta de R$ 0,023 após falas do presidente Lula (PT) sobre a meta fiscal do país. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve queda firme e encerrou o pregão a 1,29%, aos 113.301 pontos

O presidente afirmou hoje que "dificilmente" o governo alcançará a meta de déficit zero em suas contas em 2024, o que mexeu com as expectativas do mercado.

Na quinta-feira, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 4,9896, com recuo de 0,23%. O índice foi marcado por 0,35% na semana, 0,28% no mês e 5,03% no ano. Enquanto o Ibovespa fechou com alta de 0,13% na semana, queda de 2,80% no mês e ganho de 3,25% no ano.

Os investidores se movimentaram pela inflação dos Estados Unidos, em busca de novos sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed) em relação ao juro básico do país.