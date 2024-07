Dona do Burger King comunica que avalia compra da Subway no Brasil

A SouthRock Capital comunicou que fez um pedido de recuperação judicial das empresas que operam a rede de fast food Subway no Brasil - Foto: Divulgação

A Zamp, dona do Burger King e do Popeyes no Brasil, informou que está estudando a aquisição das operações locais da Subway.

O comunicado ao mercado, publicado nesta sexta-feira, 28, que vem menos de um mês após anunciar a compra da Starbucks no país, a empresa cita que avalia a “oportunidade de desenvolvimento da marca Subway no Brasil”.

A nota também reforça que “é comum a avaliação de novas oportunidades de investimento que possam gerar valor para a Companhia e seus acionistas”.

A empresa não deu mais detalhes e informou que notificará o mercado sobre qualquer desdobramento relevante.

No início de março deste ano, a SouthRock Capital comunicou que fez um pedido de recuperação judicial das empresas que operam a rede de fast food Subway no Brasil.

A decisão se deu em meio ao cancelamento da licença para operar a matriz global e “outras circunstâncias” não mencionadas pela companhia.