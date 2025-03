E depois do Carnaval? Empreendedores já se preparam para outras datas

Quem quer lucrar em datas festivas deve iniciar desde já um planejamento - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Mal chegou o Carnaval e os empreendedores já devem começar a pensar nas próximas datas comemorativas, na expectativa de aumentar o faturamento. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, São João… Quem quer lucrar nesses períodos deve iniciar desde já um planejamento que considere estoque, preparação de equipe, promoções e divulgação, entre outros aspectos.

“Este é o momento exato para intensificar as preparações; por isso, é importante estar atento ao planejamento, garantir presença em diversos canais, manter uma gestão de estoque eficiente e, acima de tudo, focar na experiência do consumidor, que é o verdadeiro diferencial”, afirma William Santos, diretor comercial da VarejOnline — empresa especializada em tecnologia para gestão de lojas, franquias e pontos de venda.

Ao identificar as principais datas do segmento, os varejistas podem criar um calendário detalhado, necessário para organizar desde as campanhas publicitárias até o gerenciamento de estoque, evitando imprevistos durante as comemorações. A Serasa Experian lançou, neste mês, a 15ª edição de seu calendário de datas comemorativas para micro, pequenos e médios empreendedores.

Depois de entender em quais datas investir, a primeira dica de Eduardo Brach, diretor de PMEs da Serasa Experian, é a preparação do estoque. “Entender o que vende mais, quais itens são mais parados e planejar é essencial para que o empreendedor tenha de fato os produtos que o cliente quer adquirir”.

Em seguida, vem a precificação. Para realizar uma promoção que, de fato, seja bem-sucedida, Brach explica que o empreendedor deve apostar no cross sell e up sell, ou seja, realizar ofertas relacionadas ao produto que seu cliente já está comprando. “Isso aumenta o ticket médio da operação e facilita a vida do consumidor. Apostar em lançamentos durante uma data específica também é uma estratégia interessante e pode aumentar o interesse do público, sendo uma oportunidade para gerar curiosidade, engajamento e testar o mercado em termos de recepção da novidade”, acrescenta o especialista. Ele ressalta ainda que é preciso preparar a equipe para as datas de maior movimento, já que os funcionários devem saber os detalhes dos produtos e ofertas.

William Santos também destaca a importância de uma abordagem multicanal, que integra loja física, e-commerce e redes sociais, oferecendo ao cliente a liberdade de escolher onde e como comprar. “Além disso, canais rápidos e acessíveis, como WhatsApp Business e chatbots, aprimoram a experiência e a velocidade de atendimento, essencial durante os períodos de alta demanda”, acrescenta.

Santos lembra que, embora descontos sejam sempre atrativos nas datas sazonais, inovar nas ações pode destacar a marca. “Oferecer combos, cashback, sorteios exclusivos ou brindes personalizados para compras em determinadas faixas de valor são formas eficazes de chamar a atenção e impulsionar as vendas”, diz.

O pós-venda

Em um mercado cada vez mais dinâmico, ainda mais em datas de grande apelo, oferecer uma experiência satisfatória é primordial para conquistar o público, garantem os especialistas. Ter um atendimento rápido, claro e eficiente e um suporte disponível seja no Whatsapp, redes sociais ou e-mail fideliza o cliente e garante, muitas vezes, a venda. “Um atendimento atencioso após a compra, aliado a ações de fidelização, como cupons de desconto para futuras aquisições, prolonga o impacto das campanhas sazonais e fortalece o vínculo com os consumidores durante o resto do ano”, ensina Santos.

Eduardo Brach explica que mensurar os resultados é primordial para checar se a ação foi realmente vantajosa. Além da parte financeira, o empreendedor deve entender se teve novos clientes e clientes que voltaram. “Isso é importante tanto para definir o sucesso da data quanto para planejar suas próximas ações. O mesmo se aplica para redes sociais e site. Comentários, visitas e engajamentos são bons termômetros e métricas de acompanhamento sobre seu desempenho”. Por fim, entender como ficou seu estoque, o que vendeu bem e o que poderia ter performado melhor ajuda a entender o que os clientes buscam e serve de base para a próxima grande data.

E passado o período de grande movimentação, é importante recomeçar o planejamento para a próxima data comercial. Os especialistas explicam que a margem financeira pode ser utilizada para investimentos necessários no próprio negócio, ampliar capital de giro ou aprimorar o fluxo de caixa. “Nesse momento, é importante que o empreendedor tenha cautela e entenda as necessidades do seu negócio e a melhor forma de utilizar bem o ativo obtido. Períodos de grande movimentação podem gerar uma desaceleração em seguida e, por isso, planejar e ter essa segurança financeira até o restabelecimento da média usual é fundamental para a sustentabilidade dos negócios”, orienta Brach.