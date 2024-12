'Economia cresce, povo consome e mercado reclama', projeta Lula sobre o país

Lula em cerimônia de inauguração da fábrica de celulose da Suzano - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Lula (PT) participou, nesta quinta-feira, 5, da cerimônia de inauguração da fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul.

O empreendimento é a maior fábrica de celulose em linha única do mundo, e é resultado de um investimento de R$ 22,2 bilhões, o maior em 100 anos da história da Suzano e um dos maiores investimentos privados do Brasil durante a sua execução, entre 2021 e 2024.

Durante a cerimônia, Lula comentou sobre o plano econômico para o Brasil. “É esse país que vou entregar: com entregar a economia crescendo, o povo consumindo, o mercado reclamando. E as empresas que investem na produção fazendo investimento concreto’, afirmou Lula.

Trabalho

Estima-se que a nova fábrica proporcione mais de 3 mil postos de trabalho diretos em operações industriais, florestais e logística. Com a nova unidade, a Suzano passa a ter três fábricas em Mato Grosso do Sul, somando uma capacidade produtiva instalada de 5,8 milhões de toneladas anuais.

“A massa salarial alcança o maior valor na história desse país. Cerca de 8 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza e a pobreza. E esse empreendimento contribui com isso não só na construção, mas, agora com 3 mil empregos diretos e mais outros tantos indiretos. Ativando a cadeia produtiva do papel e celulose. De uma empresa que aqui investiu R$ 22 milhões, mas que tem presença em vários estados brasileiros”, destacou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.