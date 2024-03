Em Lisboa, Setur articula abertura de voos de Portugal para Salvador | A TARDE

A comitiva da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) cumpre agenda Lisboa, capital e maior cidade de Portugal. Nesta quinta-feira, 29, o titular da pasta, Maurício Bacelar, reuniu-se com representantes de operadoras de turismo que atuam na Europa e na América Latina e da companhia aérea TAP. Em pauta, o incremento da divulgação internacional da Bahia e abertura de novos voos de Portugal para Salvador e Porto Seguro.

“A Bahia é a nossa porta de entrada no Brasil. Acredito que o momento é bom para fazermos novas parcerias com o governo baiano, que tem investido fortemente no turismo”, disse o diretor da operadora portuguesa Sonhando, José Manoel Antunes.

“A BTL é uma vitrine mundial, tanto para a promoção dos destinos baianos, como para a atração de voos e outros investimentos turísticos. As conversas estão sendo produtivas”, sinalizou o secretário Bacelar.

Sobre a BTL

A negociação acontece em feira da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que tem como público principal operadores e agentes de viagens internacionais.

A BTL foi aberta na quarta-feira, 28, e segue até domingo, 3, no Espaço Fil - Parque das Nações, na capital portuguesa, com a participação de 1,5 mil empresas de turismo de todo o mundo. A estimativa é que 70 mil pessoas circulem na feira.