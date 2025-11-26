Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Em Madrid, Isabela Suarez apresenta modelo baiano de sustentabilidade e reforça integração entre os setores privado e público

Presidente da ACB e da Fundação Baía Viva foi homenageada durante o IV Congresso Internacional de Direito da Empresa

Redação

Por Redação

26/11/2025 - 12:41 h
Gestão Sustentável da Ilha dos Frades Ganha Destaque Internacional em Madrid com Isabela Suarez
Gestão Sustentável da Ilha dos Frades Ganha Destaque Internacional em Madrid com Isabela Suarez

A experiência de gestão sustentável desenvolvida na Ilha dos Frades ganhou destaque internacional com a participação de Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e da Fundação Baía Viva, no IV Congresso Internacional de Direito da Empresa, realizado na Universidad Complutense de Madrid.

Convidada a apresentar o modelo de parceria que integra iniciativa privada, poder público e comunidades locais, Isabela defendeu que o setor empresarial tem papel decisivo na construção de territórios mais resilientes e em uma economia baseada em responsabilidade, inovação e inclusão social, princípios que também norteiam sua gestão à frente da ACB.

Isabela Suarez no IV Congresso Internacional de Direito da Empresa
Isabela Suarez no IV Congresso Internacional de Direito da Empresa | Foto: Divulgação ACB

O congresso reuniu ministros de tribunais superiores, juristas brasileiros e espanhóis e representantes do setor produtivo, e homenageou Isabela pela sua contribuição à promoção de soluções sustentáveis e pelo trabalho de articulação institucional desenvolvido na Baía de Todos os Santos.

Durante o encontro, ela ministrou a palestra “Parceria Sustentável entre Iniciativa Privada e Poder Público – O caso da Ilha dos Frades”, na qual apresentou o modelo de gestão socioambiental consolidado pela Fundação Baía Viva ao longo de mais de duas décadas.

Ao relacionar os resultados socioambientais da Fundação com a agenda institucional da ACB, Isabela ressaltou que empresas comprometidas com responsabilidade socioambiental são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento equilibrado dos territórios.

Isabela foi homenageada pela sua contribuição à promoção de soluções sustentáveis
Isabela foi homenageada pela sua contribuição à promoção de soluções sustentáveis | Foto: Divulgação ACB

“Experiências bem-sucedidas como esta exigem governança compartilhada, segurança jurídica e instrumentos modernos de cooperação. Quando aproximamos o setor empresarial do poder público e das comunidades, criamos soluções que geram impacto real e duradouro”, afirmou.

Na apresentação, Isabela detalhou as iniciativas que transformaram a Ilha dos Frades em referência internacional de preservação ambiental e turismo sustentável, entre elas a conquista da certificação Bandeira Azul para a Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, um dos selos ambientais mais reconhecidos do mundo.

Também apresentou projetos estruturantes, como a Usina de Beneficiamento de Pescados de Bom Jesus dos Passos, voltada ao fortalecimento da pesca artesanal, ao incremento da renda das famílias e à qualificação da cadeia produtiva local.

Tags:

ACB ilha dos frades Isabela Suarez Madrid

x